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Novia Herawati
Selasa, 18 Agustus 2026 | 05.59 WIB

Pesan Khofifah di HUT ke-81 RI: Generasi Muda Harus Berani Berkarya!

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, setelah upacara bendera di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin (17/8). (Novia Herawati/JawaPos.com) - Image

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, setelah upacara bendera di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin (17/8). (Novia Herawati/JawaPos.com)

JawaPos.com - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memberi pesan khusus bagi generasi muda di peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Indonesia.

Ia mengajak generasi muda Jawa Timur untuk berperan lebih aktif dalam mengisi kemerdekaan.

Menurut dia, tantangan bangsa kini semakin kompleks seiring pesatnya perkembangan teknologi.

Karena itu, generasi muda perlu memiliki pendidikan, karakter, kompetensi, kreativitas, dan kecintaan terhadap bangsa dan negara.

Sehingga mereka bisa tumbuh menjadi pemimpin masa depan yang berintegritas dan berani berkarya.

“Para pendahulu kita telah mewariskan kemerdekaan. Tugas kita adalah mewariskan Indonesia yang semakin kuat, semakin maju, semakin adil dan semakin sejahtera kepada anak cucu kita,” seru Khofifah usai upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin (17/8).

Dalam upacara yang berlangsung khidmat itu, Khofifah bertindak sebagai inspektur upacara.

Ia menyampaikan bahwa peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI menjadi momentum memperkuat tekad seluruh elemen bangsa dalam membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

“81 tahun Indonesia merdeka adalah perjalanan panjang yang harus kita syukuri. Kemerdekaan bukan titik akhir perjuangan, tetapi amanah bagi setiap generasi untuk menghadirkan kehidupan bangsa yang semakin berdaulat, adil dan makmur,” ucap Khofifah.

Menurut dia, tema “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur” memiliki relevansi kuat dengan tantangan pembangunan nasional saat ini. Ketiga nilai tersebut harus diwujudkan secara bersamaan dan saling menguatkan.

Editor: Bayu Putra
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