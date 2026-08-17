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Muhammad Ridwan
Selasa, 18 Agustus 2026 | 00.59 WIB

Profil Neeltje Werimon, Siswi Papua Pembawa Baki Upacara Penurunan Bendera HUT ke-81 RI

Neeltje Deliana Insjowi Werimon, siswi SMA Negeri 8 Jayapura dipercaya membawa baki dalam Upacara Penurunan Bendera Merah Putih memperingati HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/8). (YouTube Setpres) - Image

Neeltje Deliana Insjowi Werimon, siswi SMA Negeri 8 Jayapura dipercaya membawa baki dalam Upacara Penurunan Bendera Merah Putih memperingati HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/8). (YouTube Setpres)

JawaPos.com - Neeltje Deliana Insjowi Werimon, siswi SMA Negeri 8 Jayapura, dipercaya menjadi pembawa baki saat upacara penurunan bendera Merah Putih pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Istana Merdeka, Jakarta, Senin sore (17/8).

Perwakilan provinsi Papua  itu menjadi bagian dari tim Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Indonesia Adil Makmur yang bertugas sore ini.

Sementara itu, Ismi Ulfaidah ditunjuk sebagai cadangan pembawa baki. Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat tersebut merupakan siswi Sekolah Rakyat.

Sementara itu, tugas sebagai Komandan Kelompok 8 diberikan kepada Atanasius Meyllano Frans Yogar dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pelajar SMA Katolik Giovanni Kupang itu memimpin kelompok dalam rangkaian prosesi penurunan bendera.

Tugas sebagai pengerek bendera dipercayakan kepada Maharazthu Rizqhy Ramadhana Chubuyana, Paskibraka asal Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Ia merupakan siswa SMAN 1 Taliwang.

Adapun posisi pembentang bendera ditempati Mirza Rafi Navazani, perwakilan Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan pelajar SMAN 1 Sintang.

Sementara itu, Baruno Wicaksono, pelajar SMA Taruna Nusantara Cimahi, dipercaya sebagai Komandan Kelompok 17.

Posisi komandan kompi Paskibraka diemban oleh Kapten Pnb Bagus Setianto. Ia saat ini menjabat sebagai Kapokops Flight FGS Skadud 5 Wingud 5 Lanud Sultan Hasanuddin.

Profil Neeltje Deliana Insjowi Werimon

Neeltje Deliana Insjowi Werimon, siswi SMA Negeri 8 Kota Jayapura, Papua, lahir pada 15 Mei 2010.

Editor: Bayu Putra
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