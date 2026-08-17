Profil dan Rekam Jejak Kombes Jerrold Kumontoy, Putra Sulut jadi Komandan Upacara Penurunan Bendera

Kombes Jerrold Kumontoy. (Istimewa)
JawaPos.com - Kapolresta Balikpapan Kombes Pol Jerrold Hendra Josef Kumontoy terpilih sebagai Komandan Upacara Penurunan Bendera Merah Putih pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara.
Perwira menengah Polri asal Sulawesi Utara ini berhasil lolos setelah melalui proses seleksi ketat yang melibatkan delapan perwira terbaik dari unsur TNI AD, AL, AU, dan Polri.
Keberhasilan ini menambah panjang deretan prestasi perwira lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 2003 tersebut. Sebagai putra daerah kelahiran Tomohon, capaian ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Kawanua dan Sulawesi Utara.
Dikutip dari Manado Post (JawaPos Group), sebelum menduduki jabatan strategis di berbagai wilayah, Kombes Jerrold mengawali pengabdiannya di Sat I Gegana Korbrimob Polri pada 2004.
Pengalaman panjangnya di pasukan elit Polri membentuk rekam jejak kepemimpinan yang solid, mulai dari menjabat Kaden Gegana Sat Brimob Polda Metro Jaya hingga Danyon B Pelopor Sat Brimob Polda Metro Jaya.
Selain di lingkungan Korps Brimob, Jerrold juga memegang sejumlah posisi krusial di wilayah hukum kepolisian, di antaranya:
- Ajudan DPR RI (2006–2007)
- Kapolsek Kelapa Gading Polres Metro Jakarta Utara (2019)
- Kapolres Kubu Raya Polda Kalimantan Barat (2021)
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors
Soal Penolakan Pembangunan Gereja di Citraland, Wali Kota Eri: Tidak Sesuai Site Plan
Prediksi Skor Singapura vs Thailand: Ilhan Fandi Jadi Ancaman, Tuan Rumah Bisa Bikin Kejutan
Persebaya Surabaya Siapkan Penyerang Pengganti Alex Martins di Super League
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Prediksi Skor Sabah FC vs Persib Bandung: Pangeran Biru Bidik Puncak Dewata Challenge Series 2026
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Kasus Penjahit Rasis Bali Kembali Diperbincangkan, Diduga Ada Intimidasi Saat Audiensi