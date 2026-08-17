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Ryandi Zahdomo
Selasa, 18 Agustus 2026 | 00.57 WIB

Profil dan Rekam Jejak Kombes Jerrold Kumontoy, Putra Sulut jadi Komandan Upacara Penurunan Bendera

Kombes Jerrold Kumontoy. (Istimewa) - Image

Kombes Jerrold Kumontoy. (Istimewa)

JawaPos.com - Kapolresta Balikpapan Kombes Pol Jerrold Hendra Josef Kumontoy terpilih sebagai Komandan Upacara Penurunan Bendera Merah Putih pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara.

Perwira menengah Polri asal Sulawesi Utara ini berhasil lolos setelah melalui proses seleksi ketat yang melibatkan delapan perwira terbaik dari unsur TNI AD, AL, AU, dan Polri.

Keberhasilan ini menambah panjang deretan prestasi perwira lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 2003 tersebut. Sebagai putra daerah kelahiran Tomohon, capaian ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Kawanua dan Sulawesi Utara.

Karier Moncer di Korps Brimob dan Kepolisian

Dikutip dari Manado Post (JawaPos Group), sebelum menduduki jabatan strategis di berbagai wilayah, Kombes Jerrold mengawali pengabdiannya di Sat I Gegana Korbrimob Polri pada 2004.

Pengalaman panjangnya di pasukan elit Polri membentuk rekam jejak kepemimpinan yang solid, mulai dari menjabat Kaden Gegana Sat Brimob Polda Metro Jaya hingga Danyon B Pelopor Sat Brimob Polda Metro Jaya.

Selain di lingkungan Korps Brimob, Jerrold juga memegang sejumlah posisi krusial di wilayah hukum kepolisian, di antaranya:

- Ajudan DPR RI (2006–2007)

- Kapolsek Kelapa Gading Polres Metro Jakarta Utara (2019)

- Kapolres Kubu Raya Polda Kalimantan Barat (2021)

Editor: Kuswandi
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