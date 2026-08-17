Berlangsung Khidmat, Prabowo Pimpin Upacara Penurunan Bendera HUT ke-81 RI 

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto bertindak sebagai inspektur upacara dalam prosesi penurunan Bendera Merah Putih pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/8) sore.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo tampil mengenakan beskap berwarna cokelat dengan rangkaian melati yang melingkar di lehernya.

Prosesi penurunan bendera dimulai sekitar pukul 16.40 WIB. Presiden Prabowo memimpin jalannya upacara yang diikuti pasukan pengibar bendera, jajaran pejabat negara, serta para tamu undangan.

"Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang tertib dan khidmat, komandan upacara, komandan korsik dan semua komandan kesatuan menghadap saya, lanjutkan. Kerjakan," kata Prabowo.

Rangkaian upacara berakhir setelah Tim Paskibraka Indonesia Adil Makmur berhasil menjalankan tugas menurunkan Sang Merah Putih dengan tertib.

Pada prosesi tersebut, Neeltje Deliana Insjowi Werimon, perwakilan Provinsi Papua sekaligus siswi SMA Negeri 8 Jayapura, dipercaya menjadi pembawa bendera dalam formasi utama.

Sementara itu, posisi cadangan pembawa baki dipercayakan kepada Ismi Ulfaida dari Provinsi Sulawesi Barat. Ia merupakan siswi Sekolah Rakyat.

Tugas Komandan Kelompok 8 diberikan kepada Atanasius Meyllano Frans Yogar dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), yang merupakan siswa SMA Katolik Giovanni Kupang.