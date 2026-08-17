HUT ke-81 RI, Wali Kota Eri Gaungkan Semangat Pancasila Bangun Surabaya 

Upacara Peringatan HUT ke-81 RI di Balai Kota Surabaya. (Ardini Pramitha/JawaPos.com)
JawaPos.com - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengajak seluruh masyarakat Kota Pahlawan untuk menerapkan semangat Pancasila, seperti perilaku kebersamaan, guyub rukun hingga gotong royong untuk membangun Kota Surabaya.
Hal itu disampaikan usai rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia di Balai Kota Surabaya, Senin (17/8).
"Maka saya berharap di kemerdekaan yang ke-81 ini maka kesejahteraan, kebersamaan, guyub rukun, gotong royong semakin bisa dilakukan di Surabaya sehingga mewujudkan kesejahteraan di Kota Surabaya," kata Eri ditemui.
Menurutnya, semangat tersebut tergambar melalui tari kolosal bertema Pancasila dan Kampung Pancasila yang ditampilkan dalam rangkaian peringatan kemerdekaan.
Eri menegaskan, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam membangun kota. Peran masyarakat diperlukan agar berbagai persoalan seperti kemiskinan, kekerasan, premanisme hingga putus sekolah dapat ditekan.
“Kita hilangkan yang namanya kekerasan. Kita hilangkan yang namanya premanisme. Kita hilangkan yang namanya kemiskinan. Kita hilangkan yang namanya putus sekolah. Dengan apa? Dengan kebersamaan, dengan gotong royong dan kekuatan Pancasila,” tegasnya.
Ke depan, Pemkot Surabaya akan memperkuat keterlibatan pemuda dalam pembangunan kota. Eri menyebut generasi muda memiliki posisi penting untuk menjaga sekaligus mempertahankan Surabaya dari berbagai persoalan sosial.
“Pemuda ini adalah yang menjaga, membangun, dan mempertahankan Kota Surabaya dari semua yang tadi saya sebutkan, baik itu kemiskinan, baik itu putus sekolah, baik itu kekerasan,” ujarnya.
Eri mengatakan, Pemkot Surabaya berencana mengumpulkan para pemuda dari berbagai wilayah di Surabaya pada pekan depan. Pertemuan tersebut nantinya menjadi bagian dari upaya membangun gerakan pemuda yang ikut bertanggung jawab terhadap kondisi kota.
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