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Muhammad Ridwan
Senin, 17 Agustus 2026 | 18.34 WIB

Prabowo Apresiasi Tertibnya Upacara HUT ke-81 RI, Minta Komandan Menghadap

Presiden Prabowo Subianto memimpin Upacara Detik-detik Proklamasi HUT ke-81 RI di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/8). - Image

Presiden Prabowo Subianto memimpin Upacara Detik-detik Proklamasi HUT ke-81 RI di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/8).

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/8). Ia mengaku bangga karena seluruh rangkaian upacara berlangsung tertib dan khidmat.

Apresiasi tersebut disampaikan Prabowo setelah Komandan Upacara, Kolonel Inf Priyo Handoyo, melaporkan bahwa seluruh rangkaian upacara telah selesai dilaksanakan.

"Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai," kata Priyo Handoyo kepada Prabowo.

Setelah menerima laporan tersebut, Prabowo menyampaikan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti upacara hingga selesai. Kepala Negara juga mengungkapkan rasa bangganya atas pelaksanaan upacara yang berjalan sesuai dengan harapan.

"Terima kasih atas melaksanakan upacara yang telah berjalan dengan tertib dan khidmat, saya bangga dengan kalian," ujar Prabowo.

Prabowo kemudian meminta Komandan Upacara bersama seluruh komandan kesatuan untuk menghadap dirinya.

"Sesudah ini komandan upacara dengan semua komandan kesatuan menghadap saya, lanjutkan," tegas Prabowo.

Sementara itu, Komandan Upacara kembali ke posisi semula setelah menyampaikan laporan kepada Presiden.

Editor: Estu Suryowati
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