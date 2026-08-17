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Andika Rachmansyah
Senin, 17 Agustus 2026 | 18.13 WIB

Pesan Shin Tae-yong di HUT ke-81 RI, Mari Terus Jaga Persatuan!

Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong. (Persija) - Image

Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong. (Persija)

JawaPos.com - Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong menyampaikan pesan semangat dalam momentum HUT ke-81 Republik Indonesia. Dia mengajak seluruh masyarakat untuk selalu menjaga persatuan demi membawa Indonesia lebih maju.

Tepat hari ini, Senin (17/8), Indonesia merayakan hari ulang tahun yang ke-81. Meski sedang menjalani pemusatan latihan di Thailand, skuad Persija Jakarta tak ingin meninggalkan momentum penting di usia Indonesia yang sudah menyentuh lebih dari delapan dekade.

Dari Negeri Gajah Putih, tim berjuluk Macan Kemayoran itu menyampaikan pesan penuh makna di HUT ke-81 Republik Indonesia. Tim yang dikomandoi Shin Tae-yong itu mendoakan yang terbaik agar Indonesia semakin maju dan bermartabat.

“Selamat hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-81,” kata Shin Tae-yong dalam instagram resmi Persija Jakarta, Senin (17/8).

“Mari terus menjaga persatuan dan melangkah bersama untuk Indonesia yang semakin maju dan bermartabat,” lanjut dia.

Persija Jakarta menggelar pemusatan latihan di Thailand sejak tanggal 10 dan akan berakhir pada 23 Agustus 2026.

Pemusatan latihan itu dilakukan untuk menguatkan fisik sekaligus mematangkan taktik tim jelang mengarungi Super League 2026/2027.

Rangkaian pemusatan latihan Macan Kemayoran akan ditutup dengan agenda dua laga uji coba menghadapi klub lokal Thailand.

Sesuai jadwal, Persija Jakarta akan menghadapi Police Tero pada Rabu (19/8) dan Chiangrai United pada Sabtu (22/8).

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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