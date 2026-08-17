Hadiri Upacara HUT ke-81 RI, Wapres Gibran Tampil dengan Busana Adat Rote NTT

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka bersama istrinya, Selvi Ananda, menghadiri Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/8). (Istimewa)
JawaPos.com - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka bersama istrinya, Selvi Ananda, menghadiri Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/8).
Keduanya hadir bersama dua putra-putrinya, Jan Ethes Srinarendra dan La Lembah Manah. Dalam kesempatan tersebut, keluarga Wapres tampil mengenakan busana adat dari daerah yang berbeda dengan pilihan warna yang memiliki kesan serasi.
Gibran mengenakan pakaian adat Rote dari Nusa Tenggara Timur. Busana tersebut dilengkapi kain Lafa yang dikenakan dengan cara dililitkan di pinggang dan diselempangkan pada bahu. Kain itu dihiasi motif Hua Peni yang memiliki makna mengenai keluhuran serta keteraturan dalam adat.
Warna merah marun yang tampak dominan pada kain tersebut melambangkan keberanian, semangat menjalani kehidupan, sekaligus penghormatan terhadap para leluhur.
Penampilan Gibran semakin lengkap dengan jas hitam dan Topi Ti'i Langga. Topi khas Rote yang dibuat dari daun lontar kering tersebut menjadi simbol keperkasaan, kehormatan, dan jiwa kepemimpinan.
Busana dengan konsep serupa juga dikenakan oleh Jan Ethes dan La Lembah Manah yang turut mendampingi kedua orang tuanya dalam upacara kenegaraan tersebut.
Sementara itu, Selvi tampil menggunakan pakaian adat Ta'a Dayak Kenyah yang berasal dari wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Busana tersebut menampilkan motif kalong aga yang memiliki makna kesederhanaan sekaligus menggambarkan sosok yang berwibawa, kuat, percaya diri, serta memiliki hubungan erat dengan alam dan leluhur.
Warna merah juga menjadi unsur dominan dalam busana Selvi. Dalam tradisi Dayak Kenyah, warna tersebut melambangkan semangat, keberanian menghadapi kehidupan, kekuatan batin, serta keteguhan untuk terus bertahan dan tidak mudah menyerah.
Pilihan busana adat Gibran dan Selvi dalam peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI tidak sekadar menjadi bagian dari penampilan dalam upacara. Pakaian tersebut turut merepresentasikan kekayaan budaya Indonesia sekaligus semangat keberagaman yang sejalan dengan tema peringatan tahun ini, yakni "Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur."
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Jawa Pos
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