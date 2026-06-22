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Novia Herawati, ARM
Selasa, 23 Juni 2026 | 02.12 WIB

Piala Wali Kota R/C Adventure Offroad Sukses Sedot Animo Ratusan Peserta Dari Luar Kota

Seorang peserta lomba tengah menunjukan kemampuannya dalam Kejuaraan R/C Adventure Offroad Piala Wali Kota Surabaya, bertempat di Hutan Cemara Pakal, Minggu (21/6/2026). (Istimewa). - Image

Seorang peserta lomba tengah menunjukan kemampuannya dalam Kejuaraan R/C Adventure Offroad Piala Wali Kota Surabaya, bertempat di Hutan Cemara Pakal, Minggu (21/6/2026). (Istimewa).

JawaPos.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menggelar Kejuaraan R/C Adventure Offroad Piala Wali Kota Surabaya, bertempat di Hutan Cemara Pakal, Minggu (21/6/2026). Ajang ini merupakan salah satu rangkaian dalam menyemarakkan Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) Ke-733.

Bekerja sama dengan Indonesia Offroad Federation (IOF) dan Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI), kompetisi mobil remote control (RC) offroad ini berhasil menyedot animo ratusan peserta dari berbagai daerah di Indonesia.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya, Nanik Sukristina, mengungkapkan bahwa total peserta yang berpartisipasi mencapai lebih dari 100 orang. Mereka tidak hanya berasal dari kawasan Surabaya Raya, tetapi juga berasal dari berbagai kota, mulai dari Yogyakarta hingga Banyumas.

“Kami menyelenggarakan kompetisi ini,  untuk mewadahi komunitas-komunitas yang aktif di mobil remote control offroad. Selain itu, tujuannya adalah untuk lebih menggiatkan dan mengenalkan Hutan Cemara Pakal kepada masyarakat luas, sekaligus menggerakkan UMKM di sekitar,”ujar Nanik.

Hutan Pakal selama ini memang dikenal sebagai salah satu lokasi kegiatan offroad di Surabaya. Saat ini, Pemkot Surabaya tengah melakukan pemeliharaan dan perbaikan trek offroad karena kendala lintasan berair yang memicu korosi pada kendaraan.

Sebagai langkah awal optimalisasi lahan selama masa pemeliharaan, kejuaraan RC offroad ini menjadi strategi untuk menghidupkan kembali kawasan tersebut. Melihat antusiasme yang tinggi, Pemkot Surabaya bahkan berencana untuk membangun trek permanen.

"Ke depan, kami sudah merencanakan untuk membuat trek yang permanen. Jadi kalau ada komunitas yang mau berlatih atau ada event lagi di Pakal, jalurnya sudah siap," tambah Nanik.

Menurutnya, kejuaraan ini terbuka untuk perorangan yang bernaung di bawah berbagai komunitas RC. Secara teknis, kompetisi ini menggunakan sistem akumulasi nilai dari empat titik start yang berbeda. Peserta wajib melewati titik-titik yang sudah ditentukan untuk akumulasi nilai. “Perlombaan dibagi berdasarkan spesifikasi mesin mobil RC, yaitu kategori FFA, Scale 1.9 dan Hardbody,” ungkap Nanik. 

Ia menambahkan, kompetisi ini bersifat inklusif untuk semua umur. Selain kelas dewasa mulai usia 30–40 tahun, panitia juga membuka kategori khusus anak-anak dari usia SMP. 

Hutan Cemara Pakal dipilih karena memiliki karakteristik tanah dan lanskap yang sangat cocok untuk jalur offroad RC di Surabaya. 

Editor: Mohamad Nur Asikin
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