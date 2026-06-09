Siap jadi Destinasi Malam Hari, Pemkot Kebut Penataan Ulang Kebun Binatang Surabaya

Pengunjung berwisata melihat satwa di Kebun Binatang Surabaya. (Riana Setiawan/Jawa Pos)
JawaPos.com - Pemkot Surabaya terus mempercepat revitalisasi Kebun Binatang Surabaya (KBS). Penataan difokuskan pada area luar untuk mendukung pengembangan konsep night zoo.
Kepala Dinas Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Surabaya, Iman Krestian mengatakan plaza KBS di sisi selatan dan utara menjadi prioritas revitalisasi.
Sampai saat ini, pemkot melakukan pengerjaan di area luar KBS, yakni, area plaza patung Sura dan Baya di sisi selatan. Di area tersebut, pengerjaan revitalisasi dilakukan secara bertahap.
“Prioritas yang kita kerjakan yang area-area luar, bukan di zonanya atau area dalam KBS. Jadi di area patung Sura dan Baya itu kita eksekusi, ada pengecatan dinding sama perbaikan plaza di sana,” ujar Iman, Selasa (9/6).
Ia menjelaskan, perbaikan di area luar Kebun Binatang Surabaya tidak hanya ada pengecatan, Pemkot juga melakukan perbaikan drainase, penebangan pohon, dan pembersihan di sisi selatan.
“Jadi masih berjalan semua untuk pengerjaan yang di KBS. Kalau fasad akan dilakukan perbaikan oleh Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) KBS, karena anggarannya terlalu besar dan itu masuk properti mereka," imbuhnya.
Iman menambahkan, target pengerjaan bagian plaza sisi selatan dan utara sampai saat ini masih sesuai rencana awal, yakni enam bulan pengerjaan sejak April 2026. Artinya ditarget rampung pada Oktober 2026.
Selain untuk mempercantik tampilan agar pengunjung lebih nyaman, revitalisasi Kebun Binatang Surabaya juga disiapkan guna mendukung pengembangan konsep wisata malam atau night zoo.
“Pak Wali Kota (Eri Cahyadi) kan juga minta, agar menarik konsep night zoo-nya bisa lebih tersajikan kepada warga dan warga tertarik untuk masuk ke KBS. Ya ini lebih dipromosikan lagi,” pungkas Iman.
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