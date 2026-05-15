Logo JawaPos
HomeSurabaya Raya
Author avatar - Image
Novia Herawati
Jumat, 15 Mei 2026 | 23.40 WIB

Surabaya Vaganza 2026 Hadir Lebih Megah dengan Parade Mobil Hias dan Light Show

Surabaya Vaganza 2026 akan digelar besok, Sabtu (16/5). Mengusung konsep Festival of Lights: Garden of Hope. (Humas Pemkot Surabaya) - Image

Surabaya Vaganza 2026 akan digelar besok, Sabtu (16/5). Mengusung konsep Festival of Lights: Garden of Hope. (Humas Pemkot Surabaya)

JawaPos.com - Pemkot Surabaya kembali menggelar Surabaya Vaganza 2026 pada Sabtu (16/6). Mengusung konsep Festival of Lights, parade tahunan ini disebut lebih megah dengan mobil hias dan petunjukan cahaya spektakuler.

Plt Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) Surabaya, Herry Purwadi mengatakan Surabaya Vaganza tahun ini digelar malam mulai pukul 18.00 WIB.

Rute parade dimulai dari Tugu Pahlawan, Jalan Pahlawan, melintasi Jalan Tunjungan, kawasan Siola, Gedung Grahadi Jalan Gubernur Suryo, Alun-Alun Balai Pemuda, dan berakhir di Monumen Bambu Runcing.

“Surabaya Vaganza tahun ini kami kemas lebih meriah dan modern. Tidak hanya parade mobil hias bunga, tetapi juga ada visualisasi lampu warna-warni, kostum bercahaya, sehingga lebih spektakuler," tuturnya, Jumat (15/5).

Menurut Herry, konsep Festival of Lights: Garden of Hope membuat Surabaya Vaganza tampil lebih memikat. Seluruh elemen parade dikemas tematik dan instagramable untuk menghadirkan wisata malam yang atraktif serta fotogenik.

“Selling point tahun ini adalah light performance, kendaraan hias bercahaya, kostum tematik, hingga tampilan visual di gedung-gedung sepanjang rute parade, jadi sangat cocok menjadi destinasi wisata malam," imbuh Herry.

Tak hanya menghadirkan hiburan, Surabaya Vaganza juga membawa dampak ekonomi besar bagi Kota Pahlawan. Penyelenggaraan tahun lalu, event ini menghasilkan perputaran ekonomi hingga Rp 2,1 miliar dari berbagai sektor.

Mulai dari UMKM, kuliner, hotel, transportasi, ekonomi kreatif, hingga event production. Oleh karenanya, Pemkot kembali menggelar Surabaya Vaganza, dengan menggandeng berbagai pihak untuk memaksimalkan kunjungan wisatawan.

"Mulai dari kerja sama dengan hotel dan travel agent, promo transportasi online, kolaborasi promosi digital bersama influencer, hingga penyediaan tenant kuliner dan produk UMKM di sejumlah titik acara,” bebernya.

Editor: Estu Suryowati
Tags
Artikel Terkait
Gol Semen Padang Tidak Diakui! Persebaya Surabaya Menggila, Unggul 2-0 di Babak Pertama - Image
Sepak Bola Indonesia

Gol Semen Padang Tidak Diakui! Persebaya Surabaya Menggila, Unggul 2-0 di Babak Pertama

Jumat, 15 Mei 2026 | 23.33 WIB

Media Portugal Soroti Rumor Merapatnya Miguel Pereira Menuju Persebaya Surabaya - Image
Sepak Bola Indonesia

Media Portugal Soroti Rumor Merapatnya Miguel Pereira Menuju Persebaya Surabaya

Jumat, 15 Mei 2026 | 23.25 WIB

Bruno Moreira Kapten! Persebaya Surabaya Turunkan Trio Maut saat Hadapi Semen Padang - Image
Sepak Bola Indonesia

Bruno Moreira Kapten! Persebaya Surabaya Turunkan Trio Maut saat Hadapi Semen Padang

Jumat, 15 Mei 2026 | 22.49 WIB

Terpopuler

5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat - Image
1

5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat

2

7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable

3

Persebaya Surabaya Dilaporkan Capai Kesepakatan dengan Striker Asing, Punya Rekam Jejak di Indonesia!

4

Bupati Roby Kurniawan Disebut Netizen Sebagai Bupati R yang Bikin Ayu Aulia Kehilangan Rahim

5

11 Tempat Berburu Sarapan Bubur Ayam Paling Enak di Bandung, Layak Masuk Daftar Wisata Kuliner!

6

10 Rekomendasi Bubur Ayam Paling Favorit di Surabaya, Terkenal Lezat dan Jadi Langganan Pecinta Kuliner Pagi

7

10 Rekomendasi Kuliner Bakmi Jawa di Surabaya, Pengunjung Sampe Rela Antre Demi Seporsi Kenikmatan Kuliner Malam Satu Ini!

8

14 Kuliner Nasi Goreng Paling Enak di Bandung, Tiap Hari Pelanggan Rela Antre Demi Menikmati Kelezatan Kuliner Malam Satu Ini!

9

14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga

10

10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore