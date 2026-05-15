Surabaya Vaganza 2026 Hadir Lebih Megah dengan Parade Mobil Hias dan Light Show

JawaPos.com - Pemkot Surabaya kembali menggelar Surabaya Vaganza 2026 pada Sabtu (16/6). Mengusung konsep Festival of Lights, parade tahunan ini disebut lebih megah dengan mobil hias dan petunjukan cahaya spektakuler.

Plt Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) Surabaya, Herry Purwadi mengatakan Surabaya Vaganza tahun ini digelar malam mulai pukul 18.00 WIB.

Rute parade dimulai dari Tugu Pahlawan, Jalan Pahlawan, melintasi Jalan Tunjungan, kawasan Siola, Gedung Grahadi Jalan Gubernur Suryo, Alun-Alun Balai Pemuda, dan berakhir di Monumen Bambu Runcing.

“Surabaya Vaganza tahun ini kami kemas lebih meriah dan modern. Tidak hanya parade mobil hias bunga, tetapi juga ada visualisasi lampu warna-warni, kostum bercahaya, sehingga lebih spektakuler," tuturnya, Jumat (15/5).

Menurut Herry, konsep Festival of Lights: Garden of Hope membuat Surabaya Vaganza tampil lebih memikat. Seluruh elemen parade dikemas tematik dan instagramable untuk menghadirkan wisata malam yang atraktif serta fotogenik.

“Selling point tahun ini adalah light performance, kendaraan hias bercahaya, kostum tematik, hingga tampilan visual di gedung-gedung sepanjang rute parade, jadi sangat cocok menjadi destinasi wisata malam," imbuh Herry.

Tak hanya menghadirkan hiburan, Surabaya Vaganza juga membawa dampak ekonomi besar bagi Kota Pahlawan. Penyelenggaraan tahun lalu, event ini menghasilkan perputaran ekonomi hingga Rp 2,1 miliar dari berbagai sektor.

Mulai dari UMKM, kuliner, hotel, transportasi, ekonomi kreatif, hingga event production. Oleh karenanya, Pemkot kembali menggelar Surabaya Vaganza, dengan menggandeng berbagai pihak untuk memaksimalkan kunjungan wisatawan.