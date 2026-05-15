Surabaya Vaganza 2026 Hadir Lebih Megah dengan Parade Mobil Hias dan Light Show

Surabaya Vaganza 2026 akan digelar besok, Sabtu (16/5). Mengusung konsep Festival of Lights: Garden of Hope. (Humas Pemkot Surabaya)
JawaPos.com - Pemkot Surabaya kembali menggelar Surabaya Vaganza 2026 pada Sabtu (16/6). Mengusung konsep Festival of Lights, parade tahunan ini disebut lebih megah dengan mobil hias dan petunjukan cahaya spektakuler.
Plt Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) Surabaya, Herry Purwadi mengatakan Surabaya Vaganza tahun ini digelar malam mulai pukul 18.00 WIB.
Rute parade dimulai dari Tugu Pahlawan, Jalan Pahlawan, melintasi Jalan Tunjungan, kawasan Siola, Gedung Grahadi Jalan Gubernur Suryo, Alun-Alun Balai Pemuda, dan berakhir di Monumen Bambu Runcing.
“Surabaya Vaganza tahun ini kami kemas lebih meriah dan modern. Tidak hanya parade mobil hias bunga, tetapi juga ada visualisasi lampu warna-warni, kostum bercahaya, sehingga lebih spektakuler," tuturnya, Jumat (15/5).
Menurut Herry, konsep Festival of Lights: Garden of Hope membuat Surabaya Vaganza tampil lebih memikat. Seluruh elemen parade dikemas tematik dan instagramable untuk menghadirkan wisata malam yang atraktif serta fotogenik.
“Selling point tahun ini adalah light performance, kendaraan hias bercahaya, kostum tematik, hingga tampilan visual di gedung-gedung sepanjang rute parade, jadi sangat cocok menjadi destinasi wisata malam," imbuh Herry.
Tak hanya menghadirkan hiburan, Surabaya Vaganza juga membawa dampak ekonomi besar bagi Kota Pahlawan. Penyelenggaraan tahun lalu, event ini menghasilkan perputaran ekonomi hingga Rp 2,1 miliar dari berbagai sektor.
Mulai dari UMKM, kuliner, hotel, transportasi, ekonomi kreatif, hingga event production. Oleh karenanya, Pemkot kembali menggelar Surabaya Vaganza, dengan menggandeng berbagai pihak untuk memaksimalkan kunjungan wisatawan.
"Mulai dari kerja sama dengan hotel dan travel agent, promo transportasi online, kolaborasi promosi digital bersama influencer, hingga penyediaan tenant kuliner dan produk UMKM di sejumlah titik acara,” bebernya.
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable
Persebaya Surabaya Dilaporkan Capai Kesepakatan dengan Striker Asing, Punya Rekam Jejak di Indonesia!
Bupati Roby Kurniawan Disebut Netizen Sebagai Bupati R yang Bikin Ayu Aulia Kehilangan Rahim
11 Tempat Berburu Sarapan Bubur Ayam Paling Enak di Bandung, Layak Masuk Daftar Wisata Kuliner!
10 Rekomendasi Bubur Ayam Paling Favorit di Surabaya, Terkenal Lezat dan Jadi Langganan Pecinta Kuliner Pagi
10 Rekomendasi Kuliner Bakmi Jawa di Surabaya, Pengunjung Sampe Rela Antre Demi Seporsi Kenikmatan Kuliner Malam Satu Ini!
14 Kuliner Nasi Goreng Paling Enak di Bandung, Tiap Hari Pelanggan Rela Antre Demi Menikmati Kelezatan Kuliner Malam Satu Ini!
14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga
10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong