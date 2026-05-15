Gol Semen Padang Tidak Diakui! Persebaya Surabaya Menggila, Unggul 2-0 di Babak Pertama

Francisco Rivera tampil gemilang saat Persebaya Surabaya menghadapi Semen Padang, (Persebaya)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya tampil dominan saat menghadapi Semen Padang pada pekan ke-33 Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Haji Agus Salim, Padang, Jumat (15/5/2026). Green Force menutup babak pertama dengan keunggulan 2-0 setelah gol Semen Padang pada menit ke-40 dianulir karena offside.
Laga baru berjalan tiga menit, Persebaya Surabaya langsung mengancam lewat Bruno Moreira Soares. Peluang itu bermula dari kreasi Arief Catur Pamungkas, namun tembakan Bruno masih melebar dari sasaran.
Tekanan Green Force terus berlanjut pada menit ketujuh lewat Mihailo Perovic. Sayang, sepakan striker asing Persebaya Surabaya itu masih mampu diblok barisan pertahanan Semen Padang.
Persebaya Surabaya akhirnya membuka keunggulan pada menit ke-15 melalui Francisco Israel Rivera Davalos.
Gelandang asal Meksiko itu sukses memaksimalkan peluang hasil kreasi Milos Raickovic untuk mengubah skor menjadi 1-0.
Gol tersebut membuat permainan Green Force semakin agresif.
Bruno Moreira Soares sempat mengancam lagi pada menit ke-18 lewat tembakan tepat sasaran, sebelum Arief Catur Pamungkas menggandakan keunggulan semenit kemudian.
Gol kedua Persebaya Surabaya lahir pada menit ke-19 setelah Arief Catur Pamungkas memanfaatkan assist Francisco Rivera.
Skema serangan cepat membuat lini belakang Kabau Sirah gagal mengantisipasi pergerakan pemain muda Green Force tersebut.
