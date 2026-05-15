Moch. Rizky Pratama Putra
Jumat, 15 Mei 2026 | 22.49 WIB

Bruno Moreira Kapten! Persebaya Surabaya Turunkan Trio Maut saat Hadapi Semen Padang

Aksi Bruno Moreira saat menghidupkan serangan Persebaya Surabaya dan mencatat dua assist krusial lawan PSBS Biak. (Persebaya)

JawaPos.com - Persebaya Surabaya resmi merilis susunan pemain menghadapi Semen Padang pada pekan ke-33 Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Haji Agus Salim, Padang, Jumat (15/5). Bruno Moreira dipercaya menjadi kapten tim dalam laga yang disiarkan langsung Indosiar pukul 15.30 WIB itu.

Duel ini memang sudah tak menentukan nasib kedua tim di klasemen akhir Super League. Namun, laga tetap menyita perhatian karena menjadi partai kandang terakhir Semen Padang di kasta tertinggi sepak bola Indonesia musim ini.

Siapa Saja Starter Persebaya Surabaya Kontra Semen Padang?

Persebaya Surabaya tampil dengan kekuatan terbaiknya dalam lawatan ke Padang. Bernardo Tavares tetap menurunkan sejumlah pemain inti demi menjaga tren positif tim pada akhir musim.

Di posisi penjaga gawang, Andhika Ramadhani kembali dipercaya mengawal mistar Green Force. Kiper muda itu akan mendapat perlindungan dari empat bek yakni Arief Catur, Gustavo Fernandes, Risto Mitrevski, dan Jefferson Silva.

Lini tengah Persebaya Surabaya juga terlihat solid dengan kombinasi Milos Raickovic, Toni Firmansyah, dan Francisco Rivera. Ketiganya diharapkan mampu menguasai permainan sekaligus menyuplai bola matang ke lini depan.

Sementara sektor serang dihuni trio Riyan Ardiansyah, Bruno Moreira, dan Mihailo Perovic. Kehadiran Bruno Moreira sebagai kapten jadi sorotan karena winger asal Brasil itu kembali menjadi motor permainan Green Force.

Berikut daftar susunan pemain resmi Persebaya Surabaya menghadapi Semen Padang:

Andhika Ramadhani; Arief Catur, Gustavo Fernandes, Risto Mitrevski, Jefferson Silva; Milos Raickovic, Toni Firmansyah, Francisco Rivera; Riyan Ardiansyah, Bruno Moreira, Mihailo Perovic.

Mengapa Laga Semen Padang vs Persebaya Surabaya Tetap Menarik?

Meski tak lagi menentukan perebutan gelar maupun degradasi, pertandingan ini tetap punya daya tarik besar bagi publik sepak bola nasional. Semen Padang menjalani laga kandang terakhir mereka di Super League sebelum turun kasta ke Championship 2026/2027.

