Media Portugal Soroti Rumor Merapatnya Miguel Pereira Menuju Persebaya Surabaya

Miguel Pereira dirumorkan menuju Persebaya Surabaya musim depan. (Dok. Miguel Pereira)
JawaPos.com - Miguel Pereira dikabarkan bakal bergabung dengan Persebaya Surabaya musim depan. Pemain yang berposisi sebagai penyerang tengah tersebut akan membuat lini depan Green Force makin tajam.
Meski masih rumor, kabar Miguel Pereira menuju Persebaya menjadi sorotan media luar negeri. Salah satunya adalah media asal Portugal Cabine Desportiva.
Media tersebut mengabarkan bahwa Miguel Pereira makin dekat untuk bermain di Persebaya. Cabine Desportiva mengetahui pemain 27 tahun tersebut bakal dilatih Bernardo Tavares dan bermain bersama Pedro Matos yang merupakan orang Portugal.
"Miguel Pereira sangat dekat memperkuat Persebaya Surabaya dan bergabung dengan Pedro Matos dan pelatih asal Portugal Bernardo Tavares di Indonesia," tulis Cabine Desportiva di Instagram.
Persebaya punya kesempatan besar untuk mendatangkan Miguel Pereira di musim depan. Pasalnya, pemain bertinggi 1,78 meter tersebut akan habis kontrak bersama klubnya sekarang Lusitania FC Lourosa pada 30 Juni 2026.
Miguel Pereira bermain bersama Lusitania FC Lourosa sejak musim 2024/2025. Dia turut membantu timnya promosi dari Liga 3 ke Liga 2 Portugal.
Di musim pertamanya, Pereira bermain cukup tajam di lini depan. Melansir Transfermarkt, dia bermain sebanyak 34 pertandingan dan mencetak delapan gol.
Pada musim ini, Pereira masih menjadi pilihan utama di lini depan Lusitânia FC Lourosa. Pemain kelahiran Peso da Ragua, Portugal, tersebut sudah mencetak delapan gol dari 35 pertandingan di Liga 2 Portugal dan kompetisi Taca de Portugal.
Menarik dinantikan pergerakan manajemen Persebaya untuk merekrut Miguel Pereira. Apakah setelah musim berakhir, calon penyerang anyar tersebut langsung diresmikan? Patut ditunggu.
