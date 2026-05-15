3 Satpam RSUD Dr Soetomo Alami Sesak Napas saat Evakuasi Pasien Kebakaran

JawaPos.com - Tiga petugas keamanan RSUD Dr. Soetomo Surabaya mengalami sesak napas saat membantu proses evakuasi pasien dalam insiden kebakaran Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu (PPJT), Jumat pagi (15/5).

"Tiga petugas evakuator dari keamanan rumah sakit mengalami sesak napas saat membantu proses evakuasi pasien," ujar Kabid Darurat dan Logistik (Darlog) BPBD Kota Surabaya, Linda Novanti kepada awak media.

Sementara itu, Direktur RSUD Dr. Soetomo, Prof. Cita Rosita Sigit Prakoeswa, membenarkan adanya petugas keamanan yang mengalami sesak napas ketika membantu menyelamatkan pasien di lantai 5 Gedung PPJT.

Namun seluruhnya dipastikan telah mendapat penanganan medis dan kondisi terkendali.

Baca Juga: Mardani PKS Tegaskan Putusan MK soal Jakarta Tetap Ibu Kota Negara Kabar Baik bagi Stabilitas Masa Depan Bangsa

“Alhamdulillah sudah ditangani. Jadi (mengalami) sesak napas. Mereka sudah menggunakan alat, tetapi kan menerobos (di area beresiko) dan seterusnya," ujar Prof. Cita dalam konferensi pers, Jumat (15/5).

Ia menyebut seluruh pasien di sekitar lokasi kebakaran berhasil dievakuasi dengan cepat. Dalam waktu sekitar satu jam, area kejadian dikosongkan karena kondisi dinilai masih berbahaya, termasuk bagi tenaga medis.

“Semua sudah dievakuasi semua. Sejak satu jam setelah itu semuanya sudah (dievakuasi), karena di sana masih cukup riskan untuk dimasuki oleh petugas-petugas kami sendiri,” lanjutnya.

Meski demikian, tidak ada pasien yang mengalami luka bakar atau cedera berat dalam insiden kebakaran. Pasien yang bergantung pada ventilator juga tetap mendapat dukungan alat medis selama proses evakuasi berlangsung.