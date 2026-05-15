37 Pasien Dievakuasi Saat Kebakaran Gedung Jantung RSUD Dr. Soetomo, 1 Orang Meninggal, Berikut Daftar Lengkapnya

JawaPos.com - Sebanyak 37 pasien dievakuasi dalam insiden kebakaran yang melanda Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu (PPJT) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Soetomo, Surabaya pada Jumat pagi (15/5).

Kabid Darurat dan Logistik (Darlog) BPBD Kota Surabaya, Linda Novanti mengatakan Command Center 112 menerima informasi terjadinya kebakaran pada Jumat (15/5) sekitar pukul 06.33 WIB.

"Setelah menerima informasi, petugas langsung menuju ke lokasi dan tiga di RSUD Dr. Soetomo Gedung PPJT, Jalan Prof. Dr. Moestopo, Surabaya sekitar pukul 06.40 WIB," ujar Linda dalam keterangannya, Jumat (15/5).

Ia mengatakan api berasal dari Ruangan Farmasi Gedung PPJT di lantai 5. Kepulan asap pekat membumbung tinggi dari gedung tersebut. Beruntung api tidak menjalar ke gedung lainnya.

"Yang terbakar ini ruang farmasi gedung PPJT di lantai 5. Luas bangunan kurang lebih 10×25 meter kubik, sementara luas yang terbakar kurang lebih 4x3 meter kubik. Penyebab kebakaran belum diketahui," imbuhnya.

Setelah berjibaku selama beberapa jam, petugas akhirnya berhasil memadamkan api pokok sekitar pukul 07.35 WIB. Proses kemudian dilanjutkan dengan pembasahan untuk memastikan lokasi benar-benar aman.

Akibat insiden kebakaran ini, sebanyak 37 pasien di area IGD dievakuasi, 1 pasien yang berada di ruang ICU lantai 6 dinyatakan meninggal dunia, dan 3 petugas keamanan RSUD dalam penanganan medis.

Berikut daftar pasien RSUD Dr. Soetomo yang dievakuasi dalam insiden kebakaran, Jumat (15/5):

Lantai 1 (2 pasien)

1. Aji Wicaksono

2. Jumani (65 Tahun)