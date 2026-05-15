Diduga Korsleting Listrik, Gedung Pusat Jantung RSUD Dr Soetomo Surabaya Terbakar

JawaPos.com - Kebakaran hebat melanda Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu (PPJT) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Soetomo, Kota Surabaya pada Jumat pagi (15/5).

Kepulan asap tebal membumbung tinggi dari bagian atas gedung rumah sakit yang berada di Jalan Dharmawangsa, Surabaya. Kebakaran ini diduga karena korsleting listrik dari lantai 5 ruang operasi.

Ketua Tim Kerja Operasional Pemadam Kebakaran Surabaya, Trianjaya, mengatakan petugas menerima laporan kebakaran dari pihak RSUD Dr Soetomo sekitar pukul 06.33 WIB. Tak sampai 6 menit, petugas tiba di lokasi.

“Kalau melihat apinya (sebetulnya) tidak besar, cuma asapnya yang sudah terakumulasi di dalam ruangan, sehingga risikonya besar untuk pasien,” tutur Trianjaya kepada awak media di lokasi, Jumat (15/5).

Ia menyebut kebakaran diduga bermula dari ruang operasi di lantai 5, sementara lantai 6 merupakan area ICU. Penyebab awal diduga akibat korsleting listrik dari perangkat medis elektronik di ruang operasi.

Meski kobaran api disebut tidak besar, asap tebal cepat merambat dan memenuhi ruang operasi karena banyaknya sekat ruangan. Asap kemudian menyebar ke lantai lain dalam gedung yang sama.

"Dugaan sementara kita belum ketahui pasti, cuma kemungkinan besar ada korsleting listrik karena berada di ruang operasi. Asapnya sampai ke lantai 6. Bahkan lantai 4, 3, dan 2 juga sempat terimbas karena masih satu gedung,” imbuhnya.

Setelah berjibaku selama beberapa jam, petugas akhirnya berhasil memadamkan api pokok sekitar pukul 07.35 WIB. Proses kemudian dilanjutkan dengan pembasahan untuk memastikan lokasi benar-benar aman.