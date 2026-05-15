Diduga Korsleting Listrik, Gedung Pusat Jantung RSUD Dr Soetomo Surabaya Terbakar

Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu (PPJT) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Soetomo mengalami kebakaran pada Jumat pagi (15/5). (Novia Herawati/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Kebakaran hebat melanda Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu (PPJT) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Soetomo, Kota Surabaya pada Jumat pagi (15/5).
Kepulan asap tebal membumbung tinggi dari bagian atas gedung rumah sakit yang berada di Jalan Dharmawangsa, Surabaya. Kebakaran ini diduga karena korsleting listrik dari lantai 5 ruang operasi.
Ketua Tim Kerja Operasional Pemadam Kebakaran Surabaya, Trianjaya, mengatakan petugas menerima laporan kebakaran dari pihak RSUD Dr Soetomo sekitar pukul 06.33 WIB. Tak sampai 6 menit, petugas tiba di lokasi.
“Kalau melihat apinya (sebetulnya) tidak besar, cuma asapnya yang sudah terakumulasi di dalam ruangan, sehingga risikonya besar untuk pasien,” tutur Trianjaya kepada awak media di lokasi, Jumat (15/5).
Ia menyebut kebakaran diduga bermula dari ruang operasi di lantai 5, sementara lantai 6 merupakan area ICU. Penyebab awal diduga akibat korsleting listrik dari perangkat medis elektronik di ruang operasi.
Meski kobaran api disebut tidak besar, asap tebal cepat merambat dan memenuhi ruang operasi karena banyaknya sekat ruangan. Asap kemudian menyebar ke lantai lain dalam gedung yang sama.
"Dugaan sementara kita belum ketahui pasti, cuma kemungkinan besar ada korsleting listrik karena berada di ruang operasi. Asapnya sampai ke lantai 6. Bahkan lantai 4, 3, dan 2 juga sempat terimbas karena masih satu gedung,” imbuhnya.
Setelah berjibaku selama beberapa jam, petugas akhirnya berhasil memadamkan api pokok sekitar pukul 07.35 WIB. Proses kemudian dilanjutkan dengan pembasahan untuk memastikan lokasi benar-benar aman.
Hingga pukul 10.30 WIB, sejumlah mobil pemadam masih bersiaga di sekitar Gedung PPJT RSUD Dr. Soetomo. Petugas juga tetap berada di lokasi guna memastikan tidak ada titik api maupun sisa asap.
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable
Persebaya Surabaya Dilaporkan Capai Kesepakatan dengan Striker Asing, Punya Rekam Jejak di Indonesia!
Bupati Roby Kurniawan Disebut Netizen Sebagai Bupati R yang Bikin Ayu Aulia Kehilangan Rahim
11 Tempat Berburu Sarapan Bubur Ayam Paling Enak di Bandung, Layak Masuk Daftar Wisata Kuliner!
10 Rekomendasi Bubur Ayam Paling Favorit di Surabaya, Terkenal Lezat dan Jadi Langganan Pecinta Kuliner Pagi
10 Rekomendasi Kuliner Bakmi Jawa di Surabaya, Pengunjung Sampe Rela Antre Demi Seporsi Kenikmatan Kuliner Malam Satu Ini!
14 Kuliner Nasi Goreng Paling Enak di Bandung, Tiap Hari Pelanggan Rela Antre Demi Menikmati Kelezatan Kuliner Malam Satu Ini!
14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga
10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong