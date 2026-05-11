Polisi Bongkar Sindikat Scamming Internasional di Surabaya, 41 WNA Jadi Tersangka

JawaPos.com - Polisi membongkar dugaan sindikat scamming internasional yang beroperasi di Kota Surabaya. Sebanyak 41 Warga Negara Asing dari Tiongkok, Taiwan, dan Jepang kini ditetapkan sebagai tersangka.

Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Luthfie Sulistiawan mengatakan kasus ini terbongkar dari laporan Konsulat Jendral Kedutaan Besar Jepang tentang adanya WNA Jepang yang diduga menjadi korban penyekapan.

"Awalnya, korban WNA dari Jepang ditawari ini ditawari untuk bekerja sebagai pelayan atau operator di Thailand. Namun dalam perjalanannya, mereka justru dibawa ke Surabaya, Indonesia," ujar Luthfie, Senin (11/5).

Sebelum ponselnya disita pelaku, salah satu korban sempat mengirim lokasi keberadaannya kepada sang suami karena merasa terancam. Informasi itu kemudian dilaporkan ke Konsulat Jepang di Surabaya.

Polisi melakukan penyelidikan dan menggerebek sebuah rumah di kawasan Jalan Dharmahusada Permai VII, Surabaya. Dari lokasi tersebut, petugas menemukan dua WNA Jepang yang diduga menjadi korban penyekapan.

Selain menyelamatkan korban, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga dipakai untuk penipuan online. Beberapa WNA asal Jepang dan Tiongkok serta WNI juga ditangkap.

"Dari hasil pendalaman, diketahui bahwa rumah tersebut (di Jalan Dharmahusada) adalah rumah kontrakan yang dikontrak dari 2 tahun yang lalu oleh tersangka inisial E warga negara Indonesia," lanjutnya.

Polisi mengembangkan kasus melalui tersangka E dan menemukan sejumlah lokasi lain yang diduga menjadi markas scamming di Solo, Semarang, dan Bali. Dari pengungkapan itu, 44 tersangka diamankan: 41 WNA dan 3 WNI.