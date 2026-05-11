Kakek 80 Tahun di Surabaya Disekap Selama Setahun oleh Pacar Anak, Uang Rp 2 Miliar hingga Emas I Kilogram Ludes Dipakai Foya-Foya

JawaPos.com - Nasib malang dialami oleh seorang kakek di Surabaya berinsiial KC, 80 tahun. Ia disekap selama setahun oleh pacar anaknya berinsial LA, perempuan, 31 tahun di sebuah apartemen kawasan Mulyorejo.

Yang bikin geleng-geleng, selain menyekap orang tua sang pacar, LA juga nekat menguras uang tabungan korban senilai kurang lebih Rp 2 miliar untuk biaya tinggal di hotel mewah dan foya-foya.

Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Luthfie Sulistiawan mengungkapkan, kasus ini berawal dari hubungan asmara AP dengan LA sejak 2025. Selama menjalin hubungan, tersangka sudah dekat dengan keluarga korban.

"Suatu hari tersangka ini menelpon orang tua dari pacarnya untuk bertemu di suatu tempat. Nah, karena memang sudah dekat, korban ini datang bermaksud menemui tersangka," ujar Luthfie, baru-baru ini.

Namun saat tiba di tempat janjian, korban langsung disekap dua orang laki-laki, lalu dibawa ke sebuah kamar apartemen. Ponsel korban disita dan hanya diberi makan oleh seorang pembantu suruhan LA.

"Dalam perjalanannya karena kakek ini juga sudah cukup sepuh ya sudah tua, dikurung di dalam satu kamar. Jadi tanpa handphone, tanpa apapun, setiap hari dikasih paket makanan gitu," lanjutnya.

AP yang merupakan anak korban sekaligus kekasih tersangka mencari keberadaan ayahnya karena tak kunjung pulang. AP sempat menanyakan keberadaan orang tuanya ke LA dan dijawab bahwa korban sedang liburan.

AP, anak korban sekaligus pacar LA, sempat mencari keberadaan ayahnya yang tak kunjung pulang. Saat ditanya, LA dengan santainya menjawab bahwa korban sedang liburan keliling Indonesia.