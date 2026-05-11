Tak Kuasa Menahan Nafsu Birahi, Guru Honorer di Surabaya Cabuli Siswinya di Sekolah hingga 10 Kali

JawaPos.com - Alih-alih menjadi sosok panutan, seorang guru honorer di SMP Surabaya berinisial MS, laki-laki, 25 tahun, justru melakukan pelecehan seksual terhadap siswinya sendiri berinisial KD, perempuan, 14 tahun.

Kisah pilu ini dikonfirmasi Kasat Pidana Perempuan dan Anak dan Pidana Perdagangan Orang (PPA dan PPO) Polrestabes Surabaya, Kompol Melatisari. Ia mengatakan pelecehan seksual terjadi sejak akhir 2025.

"Waktu kejadian tindak pidana tersebut dilakukan tersangka sejak tahun 2025 di ruang lab komputer, toilet sekolah, dan rumah kosong di Sukomanunggal, Surabaya," tutur Melatisari, Minggu (10/5).

Pada November 2025, saat korban bersiap pulang dan memakai sepatu di depan laboratorium komputer, pelaku tiba-tiba menarik tangannya lalu membawanya masuk ke dalam ruangan tersebut.

"Pintu laboratorium komputer kemudian dikunci oleh tersangka, korban dipaksa, disenderkan di dinding dekat pintu, dan berusaha meraba payudara korban, namun korban memberontak dan berhasil kabur," imbuhnya.

Dengan raut wajah ketakutan, korban berusaha berlari menjauh dari lab komputer. Tidak kapok, MS malah kembali memaksa korban dan melakukan aksi serupa sebanyak 4 kali di tempat yang sama, dalam waktu yang berbeda.

Aksi nekat MS semakin menjadi-jadi. Puncaknya pada Desember 2025, saat korban baru selesai buang air kecil di toilet lantai 2. Tiba-tiba pelaku datang dari arah gudang lalu mendorong korban kembali masuk ke toilet.

"Pelaku mengunci pintu kamar mandi, rok korban dipaksa diturunkan, terlapor juga melepaskan celananya lalu memakai kondom. Korban kesakitan hingga mengeluarkan darah," terang Melatisari.