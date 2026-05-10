Daftar Titik Parkir Tarif Rp 733 di Surabaya selama HJKS 2026, Bisa Bayar Pakai QRIS

JawaPos.com - Dalam rangka Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-733, Pemerintah Surabaya menerapkan tarif parkir digital cuma Rp 733. Promo ini berlaku di puluhan titik strategis hingga 16 Mei 2026.

Plt Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya, Trio Wahyu Bowo mengatakan program ini adalah bagian dari upaya memperkuat budaya transaksi non tunai yang dinilai lebih praktis dan cepat.

“Melalui momentum Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-733, kami ingin menghadirkan pelayanan yang semakin mudah dan modern bagi masyarakat, cukup dengan membayar tarif Rp 733," ujarnya, Minggu (10/5).

Lebih lanjut, Trio mengatakan tarif parkir digital Rp 733 juga bentuk sinergi antara Pemkot Surabaya, Dishub Surabaya, dan Bank Indonesia. Menariknya, masyarakat bisa menikmati promo ini dengan metode pembayaran QRIS.

"Bisa bayar menggunakan QRIS. Ini bukan sekadar promo tarif murah, tetapi juga edukasi penggunaan transaksi digital agar masyarakat semakin terbiasa menggunakan pembayaran non tunai yang aman dan efisien,” imbuhnya.

Promo tarif Rp733 berlaku di lokasi Tempat Khusus Parkir, TJU, dan layanan valet. Khusus area parkir progresif, tarif tersebut hanya berlaku dua jam pertama sebelum dikenakan tarif normal sesuai aturan masing-masing lokasi.

Daftar tempat khusus parkir (TKP) dengan promo tarif Rp 733:

- Convention Hall

- Gedung Balai Pemuda

- Hitech Mall

- Lapangan Hockey

- Lapangan Thor

- Mangrove Gunung Anyar

- Park and Ride Adityawarman

- Park and Ride Arif Rahman Hakim

- Park and Ride Genteng Kali

- Park and Ride Kertajaya

- Park and Ride Mayjend Sungkono

- Parkir Bus Wisata Religi Ampel

- Pasar Karah, Pasar Tambangan

- RSUD Eka Chandrarini

- Siola Gedung

- Taman Harmoni

- Taman Prestasi

- THP Kenjeran Utara dan Selatan

- UPTSA Timur

- Wisata Taman Bulak

- Wisata Tugu Pahlawan

- Event Gedung Wanita Kalibokor

- Event SUBEC (Surabaya Expo Center)

- Event Gelora Bung Tomo.

Daftar tempat parkir Tepi Jalan Umum (TJU) dengan promo tarif Rp 733:

- Jalan Sedap Malam

- Jalan Jimerto

- Jalan Taman Bungkul

- Jalan Serayu

- Jalan Progo

Sementara layanan parkir valet dengan tarif Rp 733 tersedia di kawasan Tunjungan. Pemkot Surabaya berharap program ini selain menyemarakkan HJKS ke-733 juga memperkuat digitalisasi layanan masyarakat.