Logo JawaPos
HomeKasuistika
Author avatar - Image
Syahrul Yunizar
Rabu, 6 Mei 2026 | 20.25 WIB

Viral di Media Sosial, Prajurit TNI Cekcok Sampai Ngamuk karena Menolak Bayar Admin QRIS di Warung Pinggir Jalan

Ilustrasi keributan. (Dok JawaPos) - Image

Ilustrasi keributan. (Dok JawaPos)

JawaPos.com–Sebuah warung kelontong menjadi sasaran amukan prajurit TNI pada Minggu (3/5). Peristiwa itu terekam video warganet hingga viral di media sosial. Belakangan beredar informasi bawah sejumlah tentara mendatangi warung di Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat (Jakpus) itu karena sempat terjadi cekcok antara seorang pembeli dengan pemilik warung.

Berdasar informasi yang beredar luas di media sosial, cekcok terjadi karena pembeli tersebut enggan membayar biaya admin QRIS dengan nilai Rp 1.000. Dalam rekaman video yang beredar, tampak pembeli yang diduga sebagai personel TNI sempat adu mulut. Dari adu mulut itu, terjadi kontak fisik saat pria berbaju hitam mencoba melayangkan pukulan kepada penjaga warung.

Keributan langsung terjadi karena penjaga warung lainnya mencoba mencegah serangan. Namun, pria berbaju hitam itu tidak berhenti. Dia merusak beberapa barang seperti etalase warung. Lantaran keributan semakin membesar, warga sekitar turun tangan. Mereka berusaha melerai. Polisi dan TNI pun turun tangan menangani keributan tersebut.

”Sudah ditangani POM (TNI),” ucap Kasat Reskrim Polres Metro Jakpus, AKBP Roby Saputra saat dikonfirmasi pada Rabu (6/5).

Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Donny Pramono menyampaikan bahwa peristiwa itu memang melibatkan seorang prajurit TNI AD dengan warga sipil di tempat kejadian. Menurut dia, keributan bermula dari kesalahpahaman antara kedua pihak saat transaksi sedang terjadi. Kesalahpahaman itu lantas memicu cekcok.

”Dalam peristiwa itu, justru prajurit TNI AD atas nama Sertu AW mengalami luka akibat penusukan oleh pemilik warung dan saat ini yang bersangkutan sedang mendapatkan penanganan medis di RS Hermina Kemayoran,” kata dia.

Berkaitan dengan kerusakan warung setelah cekcok terjadi, Donny menyampaikan bahwa semua itu masih satu rangkaian peristiwa setelah kondisi di lokasi kejadian memanas dan mengundang perhatian banyak orang. Dalam hal itu, dia menyebutkan bahwa Polres Metro Jakpus juga turut melakukan pendalaman untuk mengungkap fakta secara utuh.

”Terkait kerusakan warung yang terjadi setelahnya, hal tersebut merupakan bagian dari rangkaian kejadian di lokasi yang situasinya sudah memanas. Namun demikian, seluruh peristiwa ini saat ini telah ditangani oleh Polres (Metro) Jakarta Pusat dan juga didalami oleh pihak terkait untuk memastikan fakta secara utuh,” ujar dia.

Donny memastikan, situasi dan kondisi di sekitar lokasi kejadian saat ini sudah kondusif. Pihaknya terus berkoordinasi dengan aparat kepolisian agar penanganan kasusnya berjalan dengan baik. Dia berharap masyarakat tidak cepat terprovokasi oleh potongan video yang beredar luas di media sosial. Apalagi bila video tersebut belum jelas menunjukkan duduk persoalan yang terjadi.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
Mabes TNI Buka Suara Terkait Penertiban dan Pengosongan 12 Rumah Dinas di Komplek Slipi Jakarta Barat - Image
Jabodetabek

Mabes TNI Buka Suara Terkait Penertiban dan Pengosongan 12 Rumah Dinas di Komplek Slipi Jakarta Barat

Selasa, 5 Mei 2026 | 23.44 WIB

Kematian Prajurit TNI AL di KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat-992 Dinilai Janggal, TNI AL Beri Penjelasan - Image
Nasional

Kematian Prajurit TNI AL di KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat-992 Dinilai Janggal, TNI AL Beri Penjelasan

Selasa, 5 Mei 2026 | 01.07 WIB

TNI AL Amankan 14 PMI Ilegal di Perairan Karimun Kepri, Korban Diminta Uang Rp 5 Juta-Rp 13 Juta - Image
Nasional

TNI AL Amankan 14 PMI Ilegal di Perairan Karimun Kepri, Korban Diminta Uang Rp 5 Juta-Rp 13 Juta

Senin, 4 Mei 2026 | 21.41 WIB

Terpopuler

Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis - Image
1

Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis

2

10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif

3

14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat

4

Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib

5

18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern

6

Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas

7

Korban Rudapaksa di Cipondoh Jalani Trauma Healing, DP3AP2KB Kota Tangerang Beri Pendampingan Khusus

8

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

9

Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026

10

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore