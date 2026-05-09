Strategi Surabaya Atasi Banjir: Bangun 8 Rumah Pompa di Titik Rawan

Pemkot Surabaya berencana membangun 8 rumah pompa baru yang ditarget rampung pada Oktober 2026. (Humas Pemkot Surabaya)
JawaPos.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus berupaya untuk menangani banjir yang kerap menggenangi pemukiman warga hingga jalan raya, terlebih saat musim penghujan.
Kepala Bidang (Kabid) Drainase Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Surabaya, Adi Gunita mengatakan salah satu upaya yang dilakukan pemkot adalah menambah rumah pompa baru.
Tahun ini, ada 8 rumah pompa baru yang akan dibangun di titik rawan. Dari 8 rumah pompa tersebut, 6 di antaranya sudah melalui proses lelang, sedangkan dua sisanya masih dalam proses lelang.
“Yang masih proses lelang ini yang di (kawasan) Gereja Bethany (Nginden Jangkungan, Sukolilo) dan Jalan Panjang Jiwo. Selain itu (6 titik lainnya) sudah selesai semua,” tutur Adi di Surabaya, Jumat (8/5).
Adi menjelaskan, setelah dilakukan proses lelang, proses pengerjaan rumah pompa bisa segera dimulai pada bulan ini. Ia berharap, rumah pompa yang sudah mulai dikerjakan bulan ini bisa selesai pada Oktober 2026.
“Banjir ini kompleks, tidak bisa selesai dalam satu tahun berjalan karena ada tahapan-tahapannya. Kita harapkan harus sudah selesai semua sebelum musim hujan datang," sambungnya.
Ia menjelaskan bahwa secara teknis dan spesifikasi, pengadaan rumah pompa tahun ini masih mengacu pada standar yang digunakan pada tahun sebelumnya, sehingga tidak terdapat perubahan berarti dalam pelaksanaannya.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa kontraktor yang telah masuk daftar hitam (blacklist) pada tahun lalu karena keterlambatan proyek rumah pompa tidak diperbolehkan kembali mengikuti proses lelang tahun ini.
“Yang di-blacklist tahun lalu (2025), nggak bisa dia ikut serta dalam pengadaan. Ada dua bendera (kontraktor) yang (mengerjakan) rumah pompa Jalan A. Yani dan Tengger Kandangan,” pungkas Adi.
