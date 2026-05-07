Polisi Bongkar Sindikat Joki UTBK-SNBT 2026 di Surabaya, 14 Tersangka Diamankan

Konferensi pers ungkap kasus sindikat joki UTBK-SNBT 2026 di Mapolrestabes Surabaya, Kamis (7/5). (Novia Herawati/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Polrestabes Surabaya terus mengusut kasus sindikat joki Ujian Tulis Berbasis Komputer untuk Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (UTBK-SNBT) 2026, sebanyak 14 tersangka telah diamankan.
Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Luthfi Sulistiawan mengatakan kasus ini bermula pada pelaksanaan UTBK-SNBT 2026 hari pertama di Gedung Rektorar Lt 4 Universitas Negeri Surabaya (Unesa) pada Selasa (21/4).
"Pada saat pelaksanaan ujian, pihak pengawas yaitu dari BP3 Unesa mencurigai salah satu peserta atas nama HER (sebagai peserta yang diduga menggunakan jasa joki)," ujarnya dalam konferensi pers, Kamis (7/5).
"Atas dasar apa kecurigaan itu? Yang pertama karena setelah melihat ataupun melakukan pengecekan administrasi, ternyata terdapat ketidaksamaan antara foto ijazah dengan foto kartu tanda peserta (UTBK-SNBT)," lanjut Luthfi.
Petugas kemudian membandingkan data tersebut dengan foto pelaksanaan UTBK tahun 2025. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan perbedaan identitas yang semakin menguatkan dugaan adanya praktik joki ujian.
BP3 Unesa juga melakukan verifikasi ijazah ke sekolah asal peserta. Hasil pengecekan menunjukkan seluruh data pada ijazah dinyatakan valid, namun foto yang tercantum diketahui berbeda.
"Jadi untuk saat ini sudah kita tahan sebanyak ser sebanyak 14 tersangka. Kita akan terus dalami dan berkoordinasi dengan Dikti (Kemdiktisaintek) untuk langkah-langkah selanjutnya," pungkas Luthfi.
Belasan tersangka tersebut, yakni HRS (21), IKP (41), PIF (21), FP (35), BPH (29), DP (46), MI (31), RZ (46), HER (18), BH (55), SP (43), SA (40), ITR (38), dan CDR (35). Semua pelaku berjenis kelamin laki-laki.
Kronologi singkat
Dalam konferensi pers di Jakarta, panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2026 mengungkapk adanya indikasi kecurangan pada pelaksanaan hari pertama UTBK-SNBT, Selasa (21/4).
