Antonius Oskarianto Adur
Jumat, 8 Mei 2026 | 01.32 WIB

Bomber Persebaya Surabaya Mandul Gol! Bonek Sindir Halus Mihailo Perovic

Bonek sindir halus Mihailo Perovic. (Dok. Persebaya Surabaya)

JawaPos.com - Bonek melontarkan sindiran halus kepada Mihailo Perovic. Penyerang andalan Persebaya Surabaya tersebut memang sedang kesulitan untuk mencetak gol.

Sindiran halus tersebut banyak terlihat di sosial media di salah satu unggahan Mihailo Perovic. Di unggahan tersebut, dia membagikan momen bersama putranya yang mencetak gol di Gelora Bung Tomo seusai kemenangan melawan PSBS Biak.

Mihailo Perovic juga mengucapkan terima kasih kepada Bonek. Sebab, para suporter telah memberikan dukungan kepadanya.

"Debut yang luar biasa! Dia melangkah ke lapangan untuk pertama kalinya dan langsung tampil gemilang. Performa hebat dan debut terbaik yang pernah ada! Terima kasih banyak kepada Bonek dan Bonita atas cinta dan dukungannya!Salam Satu Nyali! Waniii!," tulis Mihailo Perovic di Instagram.

Berbagai macam reaksi Bonek muncul di kolom komentar. Salah satunya berupa sindiran yang mengungkapkan bahwa putra Mihailo Perovic lebih baik dalam mencetak gol.

"Ditutorin cara ngegoalin sama anak nya biar gacor," tulis komentar bernada bercanda dari akun @ri****. Komentar yang menyiratkan bahwa ketajaman Perovic masih diragukan.

"Jika soal mencetak gol, dia bahkan lebih hebat darimu, temanku," ujar komentar Bonek dari akun @rn******. Sebuah komentar yang juga disukai oleh Perovic di Instagram.

"Terus opo'o le karo sikile bapakmu? Kok kayake mesti apes ae, opo mlengse," komentar dari akun @mh****. Salah satu komentar dari Bonek yang merasa bingung dengan performa Perovic bersama Persebaya yang belum tajam.

Belum Memenuhi Ekspektasi

Mihailo Perovic merupakan pembelian awal musim Persebaya saat masih dilatih Eduardo Perez. Dia datang dengan modal yang cukup apik setelah berhasil mencetak 16 gol bersama FK Jezero musim lalu.

