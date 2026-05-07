Hunian 2 Lantai dengan Balkon dan Private Pool Hadir di Pusat Kota Sidoarjo

Hunian modern dengan sentuhan Scandinavian kini hadir di pusat kota. Balkon, private pool, dan suasana eksklusif jadi daya tarik bagi keluarga muda. (Istimewa)
JawaPos.com-Pasar hunian di Sidoarjo terus bergerak dinamis seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap rumah yang nyaman, modern, dan memiliki nilai investasi jangka panjang.
Tren tersebut membuat pengembang mulai menghadirkan konsep hunian yang lebih personal dengan desain kekinian serta fasilitas yang sebelumnya identik dengan segmen premium.
Salah satu yang kini hadir adalah Cluster Sierra di Shaistanaya City, proyek besutan PT Neo Pudji Jaya yang resmi diperkenalkan sebagai hunian dua lantai berkonsep Scandinavian Contemporary di pusat kota Sidoarjo.
Cluster ini menawarkan desain modern dengan sentuhan timeless yang dipadukan balkon serta opsi private pool di setiap unit tertentu. Konsep tersebut masih relatif jarang ditemukan pada segmen harga menengah di kawasan Sidoarjo.
Direktur Shaistanaya City, Muhammad Eudocia Constantine, mengatakan bahwa Cluster Sierra dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat urban yang menginginkan hunian nyaman sekaligus memiliki nilai gaya hidup.
“Konsumen saat ini tidak hanya mencari rumah, tetapi juga pengalaman tinggal yang nyaman dan berkelas, dan itu yang kami hadirkan di Cluster Sierra,” ujarnya.
Peluncuran resmi Cluster Sierra digelar pada Minggu, 26 April 2026 di kawasan Shaistanaya City dan dihadiri ratusan tamu undangan, mulai dari calon pembeli, agen properti, hingga perwakilan perbankan.
Acara berlangsung meriah sejak pagi hari melalui opening ceremony, penampilan flashmob, pengenalan maskot “NAYA”, hingga sesi awarding untuk tim marketing terbaik. Prosesi peresmian ditandai dengan pemotongan pita oleh jajaran pimpinan Shaistanaya City.
