Logo JawaPos
HomeSurabaya Raya
Author avatar - Image
Dinarsa Kurniawan
Kamis, 7 Mei 2026 | 15.04 WIB

Hunian 2 Lantai dengan Balkon dan Private Pool Hadir di Pusat Kota Sidoarjo

Hunian modern dengan sentuhan Scandinavian kini hadir di pusat kota. Balkon, private pool, dan suasana eksklusif jadi daya tarik bagi keluarga muda. (Istimewa) - Image

Hunian modern dengan sentuhan Scandinavian kini hadir di pusat kota. Balkon, private pool, dan suasana eksklusif jadi daya tarik bagi keluarga muda. (Istimewa)

JawaPos.com-Pasar hunian di Sidoarjo terus bergerak dinamis seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap rumah yang nyaman, modern, dan memiliki nilai investasi jangka panjang.

Tren tersebut membuat pengembang mulai menghadirkan konsep hunian yang lebih personal dengan desain kekinian serta fasilitas yang sebelumnya identik dengan segmen premium.

Salah satu yang kini hadir adalah Cluster Sierra di Shaistanaya City, proyek besutan PT Neo Pudji Jaya yang resmi diperkenalkan sebagai hunian dua lantai berkonsep Scandinavian Contemporary di pusat kota Sidoarjo.

Cluster ini menawarkan desain modern dengan sentuhan timeless yang dipadukan balkon serta opsi private pool di setiap unit tertentu. Konsep tersebut masih relatif jarang ditemukan pada segmen harga menengah di kawasan Sidoarjo.

Direktur Shaistanaya City, Muhammad Eudocia Constantine, mengatakan bahwa Cluster Sierra dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat urban yang menginginkan hunian nyaman sekaligus memiliki nilai gaya hidup.

“Konsumen saat ini tidak hanya mencari rumah, tetapi juga pengalaman tinggal yang nyaman dan berkelas, dan itu yang kami hadirkan di Cluster Sierra,” ujarnya.

Peluncuran resmi Cluster Sierra digelar pada Minggu, 26 April 2026 di kawasan Shaistanaya City dan dihadiri ratusan tamu undangan, mulai dari calon pembeli, agen properti, hingga perwakilan perbankan.

Acara berlangsung meriah sejak pagi hari melalui opening ceremony, penampilan flashmob, pengenalan maskot “NAYA”, hingga sesi awarding untuk tim marketing terbaik. Prosesi peresmian ditandai dengan pemotongan pita oleh jajaran pimpinan Shaistanaya City.

Editor: Dinarsa Kurniawan
Tags
Artikel Terkait
Pemerintah Terima Hibah 30 Ribu Lahan Meikarta, Siap Dibangun 140 Ribu Hunian untuk Warga Berpenghasilan Rendah - Image
Properti

Pemerintah Terima Hibah 30 Ribu Lahan Meikarta, Siap Dibangun 140 Ribu Hunian untuk Warga Berpenghasilan Rendah

Senin, 9 Maret 2026 | 13.10 WIB

Hunian Tepi Danau di Kawasan Depok-Sawangan Resmi Diluncurkan - Image
Jabodetabek

Hunian Tepi Danau di Kawasan Depok-Sawangan Resmi Diluncurkan

Rabu, 24 Desember 2025 | 18.01 WIB

Jabar Berpotensi Alami Banjir seperti Sumatera karena Hutan Susut Drastis Berganti Jadi Area Tambang, Hunian, dan Wisata - Image
Nasional

Jabar Berpotensi Alami Banjir seperti Sumatera karena Hutan Susut Drastis Berganti Jadi Area Tambang, Hunian, dan Wisata

Jumat, 5 Desember 2025 | 21.29 WIB

Terpopuler

Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo - Image
1

Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo

2

Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas

3

Korban Rudapaksa di Cipondoh Jalani Trauma Healing, DP3AP2KB Kota Tangerang Beri Pendampingan Khusus

4

Prediksi Skor Bayern Munchen vs PSG: Siapa yang akan Bertemu Arsenal di Final Liga Champions?

5

10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif

6

Mobil Plat L Ringsek di Malang Diserang 300 Orang? Polres Malang Turun Tangan, Ini Fakta Terbarunya

7

11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan

8

15 Rekomendasi Kuliner Mantap Dekat Bandara Juanda Surabaya, Cocok untuk Isi Waktu Sebelum Check-in

9

10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium

10

12 Kuliner Mie Kocok di Bandung Paling Enak dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih Sejak Suapan Pertama

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore