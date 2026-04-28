Wisata Kuliner Surabaya: 8 Rujak Cingur Legendaris yang Wajib Dicicipi dengan Cita Rasa Khas Jawa Timur

JawaPos.com - Kota Surabaya dikenal sebagai pusat kuliner khas Jawa Timur yang kaya akan rasa gurih, manis, dan bumbu kuat.

Salah satu hidangan paling ikonik di Surabaya adalah rujak cingur, sajian unik yang memadukan sayuran, buah, lontong, serta cingur dengan siraman bumbu petis yang khas dan menggugah selera.

Setiap tempat memiliki racikan petis yang berbeda, sehingga menciptakan pengalaman rasa yang beragam.

Dari yang berbumbu ringan hingga kuat, semuanya memiliki penggemarnya masing-masing.

Dilansir dari Google Maps, berikut delapan rujak cingur legendaris di Surabaya yang wajib kamu coba.

1. Rujak Cingur Delta

Rujak Cingur Delta yang berlokasi di Jalan Kayoon No.46 merupakan salah satu tempat paling legendaris di Surabaya dan sudah dikenal luas oleh pecinta kuliner lokal maupun wisatawan.

Lokasinya yang strategis di pusat kota membuat tempat ini mudah dijangkau dan hampir selalu ramai, terutama saat jam makan siang dan malam.

Seporsi rujak cingur di sini terdiri dari campuran sayuran segar seperti kangkung dan tauge, potongan lontong, tahu, tempe, serta irisan cingur yang empuk.

Semua bahan tersebut disiram dengan bumbu petis yang kental dengan rasa gurih yang kuat dan sentuhan manis khas Jawa Timur.

Tekstur yang dihadirkan sangat beragam, mulai dari renyahnya sayuran, lembutnya lontong, hingga kenyalnya cingur.

Perpaduan ini menciptakan sensasi makan yang seimbang dan memuaskan.

Bumbu petisnya juga tidak terlalu tajam sehingga cocok untuk berbagai selera.

Harga per porsi berkisar antara Rp20.000 hingga Rp35.000. Dengan rasa autentik dan kualitas yang konsisten, tempat ini menjadi salah satu destinasi wajib bagi pecinta rujak cingur di Surabaya.