Update Haji 2026: 12.140 Jamaah Embarkasi Surabaya Sudah Berangkat, 1 Wafat, 10 Tertunda

JawaPos.com - Memasuki hari ke-10 masa operasional haji 2026, Kamis (30/4), Embarkasi Surabaya telah memberangkatkan 12.140 jamaah calon haji ke Tanah Suci, 1 jamaah wafat, dan 10 jamaah ditunda keberangkatannya.

Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Surabaya, As'adul Anam, menyebut pelaksanaan operasional pemberangkatan jamaah calon haji berjalan optimal berkat sinergi seluruh pihak.

“Alhamdulillah, hingga hari ke-10 operasional, Kamis, 30 April 2026, proses pemberangkatan jemaah berjalan tertib, lancar, dan seluruh kloter dapat diberangkatkan tepat waktu," tutur As'adul dalam keterangannya, Kamis (30/4).

Berdasarkan laporan PPIH Embarkasi Surabaya, As’adul yang juga Plt Kepala Kanwil Kemenhaj Provinsi Jawa Timur, mengungkapkan jumlah jamaah yang diberangkatkan setara dengan 28 persen dari total rencana keberangkatan.

Pada musim haji 2026, Embarkasi Surabaya melayani pemberangkatan 44.080 jamaah dalam 116 kloter. Selain asal Jawa Timur, jamaah asal Bali dan Nusa Tenggara Timur juga diberangkatkan dari embarkasi ini.

“Kami terus memastikan pelayanan kepada jemaah diberikan secara optimal di setiap tahapan. Khususnya melakukan pemantauan intensif terhadap jamaah yang mengalami kendala kesehatan," lanjutnya.

Hingga 29 April 2026, jumlah jamaah yang telah diberangkatkan sebanyak 11.003 orang dalam 29 kloter. Pada hari ini, 30 April 2026, terdapat tambahan keberangkatan sebanyak 1.137 orang dari 5 kloter.

"Sehingga secara kumulatif mencapai 12.140 orang dalam 32 kloter (yang telah berangkat ke Tanah Suci). Berdasarkan jenis kelamin, jamaah yang sudah diberangkatkan itu 5.710 laki-laki dan 6.430 perempuan," beber As'adul.

Satu Jamaah Wafat di Madinah, 10 Jamaah Tunda Keberangkatan karena Sakit

Dalam kesempatan yang sama, As’adul menyampaikan bahwa ada 1 jamaah asal Pasuruan (kloter 8) yang wafat di Arab Saudi, serta 5 jamaah tertunda keberangkatannya karena kondisi kesehatan.