Novia Herawati
Jumat, 1 Mei 2026 | 04.43 WIB

Update Haji 2026: 12.140 Jamaah Embarkasi Surabaya Sudah Berangkat, 1 Wafat, 10 Tertunda

Ilustrasi proses pemberangkatan jamaah calon haji di Asrama Embarkasi Surabaya. (Humas PPIH Embarkasi Surabaya) - Image

Ilustrasi proses pemberangkatan jamaah calon haji di Asrama Embarkasi Surabaya. (Humas PPIH Embarkasi Surabaya)

JawaPos.com - Memasuki hari ke-10 masa operasional haji 2026, Kamis (30/4), Embarkasi Surabaya telah memberangkatkan 12.140 jamaah calon haji ke Tanah Suci, 1 jamaah wafat, dan 10 jamaah ditunda keberangkatannya.

Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Surabaya, As'adul Anam, menyebut pelaksanaan operasional pemberangkatan jamaah calon haji berjalan optimal berkat sinergi seluruh pihak.

“Alhamdulillah, hingga hari ke-10 operasional, Kamis, 30 April 2026, proses pemberangkatan jemaah berjalan tertib, lancar, dan seluruh kloter dapat diberangkatkan tepat waktu," tutur As'adul dalam keterangannya, Kamis (30/4).

Berdasarkan laporan PPIH Embarkasi Surabaya, As’adul yang juga Plt Kepala Kanwil Kemenhaj Provinsi Jawa Timur, mengungkapkan jumlah jamaah yang diberangkatkan setara dengan 28 persen dari total rencana keberangkatan.

Pada musim haji 2026, Embarkasi Surabaya melayani pemberangkatan 44.080 jamaah dalam 116 kloter. Selain asal Jawa Timur, jamaah asal Bali dan Nusa Tenggara Timur juga diberangkatkan dari embarkasi ini.

“Kami terus memastikan pelayanan kepada jemaah diberikan secara optimal di setiap tahapan. Khususnya melakukan pemantauan intensif terhadap jamaah yang mengalami kendala kesehatan," lanjutnya.

Hingga 29 April 2026, jumlah jamaah yang telah diberangkatkan sebanyak 11.003 orang dalam 29 kloter. Pada hari ini, 30 April 2026, terdapat tambahan keberangkatan sebanyak 1.137 orang dari 5 kloter.

"Sehingga secara kumulatif mencapai 12.140 orang dalam 32 kloter (yang telah berangkat ke Tanah Suci). Berdasarkan jenis kelamin, jamaah yang sudah diberangkatkan itu 5.710 laki-laki dan 6.430 perempuan," beber As'adul.

Satu Jamaah Wafat di Madinah, 10 Jamaah Tunda Keberangkatan karena Sakit
Dalam kesempatan yang sama, As’adul menyampaikan bahwa ada 1 jamaah asal Pasuruan (kloter 8) yang wafat di Arab Saudi, serta 5 jamaah tertunda keberangkatannya karena kondisi kesehatan.

“PPIH Embarkasi Surabaya berduka cita yang mendalam. Semoga almarhumah mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT. Kami juga memastikan jamaah yang tertunda mendapat penanganan optimal di Embarkasi," ujarnya.

Artikel Terkait
Jemaah Calon Haji Dapat Tambahan Proteksi Risiko Panas saat Armuzna - Image
Haji

Jemaah Calon Haji Dapat Tambahan Proteksi Risiko Panas saat Armuzna

Kamis, 30 April 2026 | 18.40 WIB

Cegah Pemberangkatan Haji Ilegal, BPKN Buka Layanan Pengaduan Konsumen Haji dan Umrah - Image
Haji

Cegah Pemberangkatan Haji Ilegal, BPKN Buka Layanan Pengaduan Konsumen Haji dan Umrah

Rabu, 29 April 2026 | 22.39 WIB

Jamaah Haji Masuk Makkah Mulai Besok, 30 April 2026, Tak Perlu Urus Koper di Makkah - Image
Haji

Jamaah Haji Masuk Makkah Mulai Besok, 30 April 2026, Tak Perlu Urus Koper di Makkah

Rabu, 29 April 2026 | 21.18 WIB

Terpopuler

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain - Image
1

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain

2

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

3

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

4

12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan

5

14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam

6

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

7

Sempat Di-blacklist Koramil, Pembangunan Koperasi Merah Putih di Tuban Dikawal Babinsa

8

Kecelakaan Kereta dan KRL di Bekasi Timur, KAI Fokus Evakuasi Para Korban

9

11 Rekomendasi Gudeg Terenak di Jakarta, Kuliner Manis yang Tak Kalah Legit Seperti di Jogjakarta

10

Terkendala Lahan dan Faktor Teknis, 7 Koperasi Merah Putih di Sukoharjo Jawa Tengah Belum Dibangun

