Pemkot Surabaya Percepat Parkir Digital, 711 Jukir Kini Tak Lagi Terima Tunai

JawaPos.com–Pemkot Surabaya mempercepat digitalisasi parkir tepi jalan, untuk menekan kebocoran PAD. Hingga kini, sebanyak 711 juru parkir resmi terdaftar dan tidak lagi menerima pembayaran tunai.

Plt Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya Trio Wahyu Bowo mengatakan, percepatan ini merupakan bagian dari komitmen menghadirkan tata kelola parkir yang transparan dan akuntabel. Jumlah juru parkir digital ini terus bertambah dari sebelumnya 616 orang.

Penambahan 95 petugas dilakukan untuk memperluas cakupan layanan parkir digital sekaligus meningkatkan transparansi pengelolaan parkir di Surabaya.

”Dengan tambahan 95 petugas parkir, diharapkan pelayanan parkir menjadi lebih transparan, tertib, dan mudah melalui sistem pembayaran non-tunai,” tutur Trio di Surabaya, Jumat (24/4).

Perluasan implementasi parkir digital tersebut menyasar sejumlah ruas jalan baru. Yakni Ngagel Jaya, Ngagel Jaya Barat, Ngagel Jaya Tengah, Pucang Anom Permai, Wonokromo, Raya Darmo Satelit, hingga Kupang Baru.

Pemkot Surabaya juga melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem dan sumber daya manusia. Dari total 1.749 juru parkir (jukir) tepi jalan umum (TJU), sekitar 1.300 di antaranya telah melalui proses validasi data.

”Namun, yang benar-benar aktif dalam sistem digital melalui aktivasi rekening dan ATM baru mencapai 711 orang dan terus dikejar hingga menembus 800-an dalam waktu dekat,” sambung Trio Wahyu Bowo.

Untuk mempercepat digitalisasi parkir, Dinas Perhubungan Surabaya menerapkan strategi jemput bola dengan menurunkan tim ke lapangan. Petugas dibagi menjadi tiga kelompok untuk mendata jukir yang belum masuk sistem.