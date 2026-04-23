Bintang Pradewo
Kamis, 23 April 2026 | 14.22 WIB

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Sebut Ada 3 Lokasi untuk Pembangunan Koperasi Merah Putih

Pemkot Surabaya siapkan lahan untuk koperasi merah putih di Surabaya. (Dok Radar Surabaya)

JawaPos.com - Program Koperasi Merah Putih Surabaya resmi mulai bergulir dan menjadi sorotan sebagai upaya baru mendorong ekonomi masyarakat tingkat bawah. Dalam skema pelaksanaannya, Pemerintah Kota hanya menyiapkan lahan, sementara pembangunan fisik sepenuhnya dibiayai pemerintah pusat.

Wali Kota Eri Cahyadi memastikan bahwa saat ini sudah ada tiga lokasi yang disiapkan di Surabaya untuk pembangunan koperasi tersebut.

“Sudah ada tiga titik yang disiapkan. Nantinya akan digunakan untuk pembangunan Koperasi Merah Putih, kita tinggal menunggu proses lanjutan,” ujarnya dikutip Radar Surabaya (Jawa Pos Group), Selasa (21/4).

Namun, di balik rencana tersebut, persoalan keterbatasan lahan menjadi tantangan utama di Kota Pahlawan. Meski demikian, Pemkot tetap berupaya memenuhi syarat yang ditetapkan pemerintah pusat.

“Yang membangun bukan Pemkot, anggarannya dari pusat. Kami hanya menyiapkan lahannya,” tegas Eri.

Lahan Minimal 400 Meter Persegi Jadi Syarat

Di tingkat kelurahan, Penjabat Lurah Medokan Semampir, Oky Yanuar Kusuma Atmaja, mengungkapkan bahwa setiap wilayah wajib menyediakan lahan aset minimal 400 meter persegi.

“Kelurahan harus menyiapkan tanah aset minimal 400 meter persegi untuk pembangunan koperasi,” jelasnya.

Saat ini, proses pencarian lahan masih berlangsung. Namun, begitu lokasi tersedia, pembangunan dipastikan bisa berjalan cepat karena pendanaan berasal dari pemerintah pusat.

Artikel Terkait
Digitalisasi Parkir Surabaya Diprotes Jukir, Eri Cahyadi: Nggak Mau Nurut Diganti! - Image
Surabaya Raya

Digitalisasi Parkir Surabaya Diprotes Jukir, Eri Cahyadi: Nggak Mau Nurut Diganti!

Jumat, 10 April 2026 | 03.38 WIB

Kolaborasi Persebaya Surabaya dan Pemkot Surabaya! Gelar Kompetisi Sepak Bola SD hingga SMA, Siap Cetak Bintang Baru - Image
Sepak Bola Indonesia

Kolaborasi Persebaya Surabaya dan Pemkot Surabaya! Gelar Kompetisi Sepak Bola SD hingga SMA, Siap Cetak Bintang Baru

Jumat, 16 Januari 2026 | 20.56 WIB

Banjir Surabaya Belum Tuntas, Masih Tersisa 250 Titik Rawan - Image
Jabodetabek

Banjir Surabaya Belum Tuntas, Masih Tersisa 250 Titik Rawan

Kamis, 8 Januari 2026 | 03.10 WIB

Terpopuler

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya! - Image
1

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!

2

21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit

3

15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian

4

Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan

5

12 Restoran Seafood Terenak di Bandung, Surganya Kuliner Laut yang Tak Pernah Sepi Pengunjung

6

Pemkot Surabaya Buka Suara Terkait Rencana Penertiban Pasar Koblen

7

10 Spot Mie Kocok di Bandung Terenak, Kuliner Khas dengan Kuah Kental dan Bumbu Tradisional

8

20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah

9

Kasus Korupsi Sritex, Mantan Dirut Bank Jateng Dituntut 10 Tahun

10

Sisa 6 Laga Tersisa, Ini Jadwal Persib, Borneo FC, dan Persija di Super League! Siapa yang Jadi Juara

