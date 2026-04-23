Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Sebut Ada 3 Lokasi untuk Pembangunan Koperasi Merah Putih

JawaPos.com - Program Koperasi Merah Putih Surabaya resmi mulai bergulir dan menjadi sorotan sebagai upaya baru mendorong ekonomi masyarakat tingkat bawah. Dalam skema pelaksanaannya, Pemerintah Kota hanya menyiapkan lahan, sementara pembangunan fisik sepenuhnya dibiayai pemerintah pusat.

Wali Kota Eri Cahyadi memastikan bahwa saat ini sudah ada tiga lokasi yang disiapkan di Surabaya untuk pembangunan koperasi tersebut.

“Sudah ada tiga titik yang disiapkan. Nantinya akan digunakan untuk pembangunan Koperasi Merah Putih, kita tinggal menunggu proses lanjutan,” ujarnya dikutip Radar Surabaya (Jawa Pos Group), Selasa (21/4).

Namun, di balik rencana tersebut, persoalan keterbatasan lahan menjadi tantangan utama di Kota Pahlawan. Meski demikian, Pemkot tetap berupaya memenuhi syarat yang ditetapkan pemerintah pusat.

“Yang membangun bukan Pemkot, anggarannya dari pusat. Kami hanya menyiapkan lahannya,” tegas Eri.

Lahan Minimal 400 Meter Persegi Jadi Syarat

Di tingkat kelurahan, Penjabat Lurah Medokan Semampir, Oky Yanuar Kusuma Atmaja, mengungkapkan bahwa setiap wilayah wajib menyediakan lahan aset minimal 400 meter persegi.

“Kelurahan harus menyiapkan tanah aset minimal 400 meter persegi untuk pembangunan koperasi,” jelasnya.