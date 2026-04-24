Deretan Event Meriah di Hari Jadi Kota Surabaya 2026: Ada Festival Rujak Ulek hingga Light Parade

Ilustrasi kemeriahan Surabaya Vaganza di Jalan Tunjungan. (Humas Pemkot Surabaya)
JawaPos.com - Menjelang Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-733 tahun 2026 yang diperingati setiap 31 Mei, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyiapkan berbagai event meriah untuk menyambut perayaan tersebut.
Rangkaian event atraktif, mulai dari Festival Rujak Ulek hingga parade lampu malam atau light parade, diproyeksikan mampu menarik perhatian wisatawan untuk menggerakkan sektor pariwisata dan ekonomi daerah.
Berikut deretan event meriah dalam rangka HJKS Surabaya 2026:
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) Surabaya, Herry Purwadi mengatakan rangkaian HJKS ke-733 diawali dengan gelaran Piala Wali Kota.
Baca Juga:Pajak Tak Lagi Nol Persen, Bali Siapkan Insentif Ringankan Beban Pengguna Kendaraan Listrik
"Tahun ini skalanya lebih luas, melibatkan 40 cabang olahraga. Piala Wali Kota Surabaya 2026 sudah berlangsung sejak 10 April dan akan berakhir pada 28 Juni 2026," tutur Herry dalam keterangannya, Jumat (24/4).
Bukan hanya menjadi kompetisi, ajang ini juga bagian dari persiapan Pemkot Surabaya menuju Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) X Jawa Timur 2027, di mana Kota Pahlawan terpilih sebagai tuan rumahnya.
Festival Rujak Ulek menjadi salah satu ikon utama Hari Jadi Kota Surabaya. Tahun ini, event tahunan ini akan digelar di Surabaya Expo Center (SUBEC) pada 9 Mei 2026.
Herry menyebut konsep tahun ini dikemas lebih atraktif dengan sentuhan sport fashion yang menampilkan kreativitas busana dari berbagai daerah dan negara. Event ini sekaligus menjadi bagian dari euforia menyambut Piala Dunia.
“Konsep Festival Rujak Ulek tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya, dengan penguatan tema melalui konsep sport fashion yang menampilkan kreativitas busana dari berbagai negara dan daerah,” sambungnya.
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!
12 Spot Kuliner Bakso di Bandung yang Terkenal karena Tekstur Dagingnya yang Juara
10 Spot Mie Kocok di Bandung Terenak, Kuliner Khas dengan Kuah Kental dan Bumbu Tradisional
12 Restoran Seafood Terenak di Bandung, Surganya Kuliner Laut yang Tak Pernah Sepi Pengunjung
Dana Desa Terpangkas untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Infrastruktur Sebagian Desa di Tulungagung Tak Sesuai Rencana
21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit
15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian
Pemkot Surabaya Buka Suara Terkait Rencana Penertiban Pasar Koblen
20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah
Lawan Arema FC Laga Terakhir Bruno Moreira? Intip Akhir Kontrak Kapten Persebaya Surabaya