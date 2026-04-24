Novia Herawati
Jumat, 24 April 2026 | 19.44 WIB

Deretan Event Meriah di Hari Jadi Kota Surabaya 2026: Ada Festival Rujak Ulek hingga Light Parade

Ilustrasi kemeriahan Surabaya Vaganza di Jalan Tunjungan. (Humas Pemkot Surabaya)

JawaPos.com - Menjelang Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-733 tahun 2026 yang diperingati setiap 31 Mei, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyiapkan berbagai event meriah untuk menyambut perayaan tersebut.

Rangkaian event atraktif, mulai dari Festival Rujak Ulek hingga parade lampu malam atau light parade, diproyeksikan mampu menarik perhatian wisatawan untuk menggerakkan sektor pariwisata dan ekonomi daerah.

Berikut deretan event meriah dalam rangka HJKS Surabaya 2026:

1. Piala Wali Kota Surabaya 2026

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) Surabaya, Herry Purwadi mengatakan rangkaian HJKS ke-733 diawali dengan gelaran Piala Wali Kota.

"Tahun ini skalanya lebih luas, melibatkan 40 cabang olahraga. Piala Wali Kota Surabaya 2026 sudah berlangsung sejak 10 April dan akan berakhir pada 28 Juni 2026," tutur Herry dalam keterangannya, Jumat (24/4).

Bukan hanya menjadi kompetisi, ajang ini juga bagian dari persiapan Pemkot Surabaya menuju Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) X Jawa Timur 2027, di mana Kota Pahlawan terpilih sebagai tuan rumahnya.

2. Festival Rujak Ulek

Festival Rujak Ulek menjadi salah satu ikon utama Hari Jadi Kota Surabaya. Tahun ini, event tahunan ini akan digelar di Surabaya Expo Center (SUBEC) pada 9 Mei 2026.

Herry menyebut konsep tahun ini dikemas lebih atraktif dengan sentuhan sport fashion yang menampilkan kreativitas busana dari berbagai daerah dan negara. Event ini sekaligus menjadi bagian dari euforia menyambut Piala Dunia.

“Konsep Festival Rujak Ulek tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya, dengan penguatan tema melalui konsep sport fashion yang menampilkan kreativitas busana dari berbagai negara dan daerah,” sambungnya.

