Syahrul Yunizar
Kamis, 23 April 2026 | 18.47 WIB

Tak Ada Jakarta dan Surabaya, Ini 10 Kota di Indonesia dengan Skor Toleransi Tertinggi versi SETARA Institute

Ilustrasi Monas di Jakarta. (Dok JawaPos.com)

JawaPos.com - Lembaga penelitian dan advokasi SETARA Institute merilis laporan Indeks Kota Toleran 2025. Dalam laporan tersebut, mereka mengungkap 10 kota di Indonesia dengan skor toleransi tertinggi. Namun, tidak ada Jakarta dan Surabaya dalam deretan 10 kota tersebut.

Berdasar keterangan resmi yang dikeluarkan oleh SETARA Institute, 10 kota di Indonesia dengan skor toleransi tertinggi terdiri atas:

1.Salatiga
2. Singkawang
3. Semarang
4. Pematang Siantar
5. Bekasi
6. Sukabumi
7. Magelang
8. Kediri
9. Tegal
10. Ambon

Menurut Direktur Eksekutif SETARA Institute Halili Hasan, Kota Tegal dan Kota Ambon masuk dalam daftar 10 kota di Indonesia dengan skor toleransi tertinggi menandai dinamika penting dalam peta toleransi nasional. Apabila sebelumnya 10 besar itu diisi oleh kota-kota yang sudah mapan dalam tata kelola keberagaman, kini muncul kota-kota baru yang menunjukkan akselerasi signifikan.

”Artinya peringkat 10 teratas tidak eksklusif bagi kota-kota tertentu saja. Perubahan ini mengandung makna bahwa performa toleransi bukanlah status yang statis, melainkan hasil dari proses kebijakan yang dapat diperbaiki dan ditingkatkan, serta kolaborasi aktif antara pemerintah daerah, komunitas lintas iman, dan masyarakat sipil,” ungkap dia dikutip pada Kamis (23/4).

Dalam daftar tersebut, Jakarta dan Surabaya tidak masuk. Sedangkan Kota Tegal dan Kota Ambon merangsek masuk. Menurut Halili Kota Tegal mengalami kenaikan peringkat signifikan, hingga menembus peringkat 10 teratas. Lompatan itu menjadi catatan penting, mengingat pada IKT 2024 kota tersebut masih berada pada peringkat 39.

”Progresifitas kota Tegal dalam pemajuan toleransi ditopang pondasi regulatif melalui Perda Nomor Tahun 2024 tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama,” jelasnya.

Sementara itu, Kota Ambon kembali masuk ke dalam komposisi 10 besar kota dengan skor toleransi tertinggi pada IKT 2025. Kembalinya Kota Ambon ke jajaran teratas tersebut secara substantif mengindikasikan adanya proses konsolidasi yang berhasil dilakukan dalam beberapa tahun terakhir.

”Selain Tegal dan Ambon, 8 kota lainnya dalam komposisi 10 kota dengan skor toleransi tertinggi pada IKT 2025 merupakan kota-kota yang sama dengan 10 teratas pada IKT 2024,” ujarnya.

Meski terjadi dinamika perubahan posisi dalam daftar tersebut, kokohnya kota-kota tersebut dalam 10 peringkat teratas semakin menegaskan terjaga dan terus bersinerginya elemen-elemen kota dalam menjaga ekosistem toleransi. Mereka juga mampu menjaga kinerja 3 jenis kepemimpinan yang semakin promotif.

Artikel Terkait
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Sebut Ada 3 Lokasi untuk Pembangunan Koperasi Merah Putih - Image
Surabaya Raya

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Sebut Ada 3 Lokasi untuk Pembangunan Koperasi Merah Putih

Kamis, 23 April 2026 | 14.22 WIB

Surabaya semakin Dilirik Brand Fashion Mewah Dunia, Buka Store Premium di Tunjungan Plaza - Image
Lifestyle

Surabaya semakin Dilirik Brand Fashion Mewah Dunia, Buka Store Premium di Tunjungan Plaza

Rabu, 22 April 2026 | 04.45 WIB

Pemkot Surabaya Buka Suara Terkait Rencana Penertiban Pasar Koblen - Image
Surabaya Raya

Pemkot Surabaya Buka Suara Terkait Rencana Penertiban Pasar Koblen

Selasa, 21 April 2026 | 23.06 WIB

Terpopuler

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya! - Image
1

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!

2

21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit

3

15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian

4

Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan

5

12 Restoran Seafood Terenak di Bandung, Surganya Kuliner Laut yang Tak Pernah Sepi Pengunjung

6

Pemkot Surabaya Buka Suara Terkait Rencana Penertiban Pasar Koblen

7

10 Spot Mie Kocok di Bandung Terenak, Kuliner Khas dengan Kuah Kental dan Bumbu Tradisional

8

20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah

9

Kasus Korupsi Sritex, Mantan Dirut Bank Jateng Dituntut 10 Tahun

10

Sisa 6 Laga Tersisa, Ini Jadwal Persib, Borneo FC, dan Persija di Super League! Siapa yang Jadi Juara

