Luar Biasa! ATEEZ Dikabarkan Akan Tampil di Festival Rock in Roma 2026

JawaPos.com – Boygrup asal Korea Selatan yaitu ATEEZ berkesempatan tampil di festival Rock in Roma tahun ini.

Dikutip dari Soompi, Rabu (29/4), belakangan ini, festival musik tahunan Italia tersebut memberi kabar bahagia untuk para penggemar.

Mereka mengumumkan bahwa ATEEZ telah bergabung dengan jajaran artis bertabur bintang untuk tahun 2026.

Rencananya, di penampilan perdana mereka, ATEEZ akan tampil di Rock in Roma 2026 pada tanggal 7 Agustus di Ippodromo delle Capannelle, Roma.

Tentunya acara ini tidak seperti festival musik tradisional yang diadakan selama satu atau dua akhir pekan.

Kabarnya Rock in Roma disusun sebagai serangkaian konser individual yang berlangsung selama beberapa bulan dari Juni hingga Agustus.

Tak hanya ATEEZ, ada artis lain dalam jajaran tahun ini termasuk The Offspring, Counting Crows, Marilyn Manson, Olly.