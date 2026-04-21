Jejak Budaya Betawi Dikenalkan ke Kreator Asia Tenggara Lewat Festival di Kota Tua Jakarta

Ilustrasi pengunjung kawasan Kota Tua Jakarta menyaksikan pagelaran kesenian Betawi. (Istimewa).
JawaPos.com - Upaya memperkenalkan budaya lokal ke panggung global kian beragam. Di kawasan bersejarah Kota Tua Jakarta, pendekatan itu dilakukan lewat pengalaman langsung, bukan sekadar pertunjukan, tetapi keterlibatan aktif yang menyentuh sisi sejarah, seni, hingga kuliner.
Beberapa waktu lalu, ratusan kreator konten dari Asia Tenggara diajak menyusuri narasi panjang Jakarta melalui sebuah festival budaya berskala kecil yang dikemas imersif. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperluas akses budaya kepada audiens global, sekaligus memperkuat posisi Jakarta sebagai kota dengan identitas kultural yang hidup.
Para peserta memulai perjalanan dari Museum Sejarah Jakarta, ruang yang menyimpan jejak kolonial dan transformasi kota. Dari sana, mereka berlanjut ke Museum Wayang, tempat seni tradisi diperkenalkan bukan hanya sebagai tontonan, tetapi juga praktik, melalui workshop mewarnai wayang.
Pengalaman ini kemudian diperkaya dengan pertunjukan khas Betawi seperti Keroncong Kemayoran, Tari Yapong, hingga ikon budaya Ondel-ondel. Ragam ekspresi ini memperlihatkan bagaimana tradisi tetap hidup di tengah modernitas kota metropolitan.
Baca Juga:Tangkap 330 Tersangka Kasus Penyalahgunaan BBM dan LPG, Bareskrim Polri Ungkap Kerugian Negara Tembus Rp 243,6 Miliar
Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, Mochamad Miftahulloh Tamary, menilai pendekatan seperti ini penting untuk memperluas jangkauan budaya. Ia menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor membuka peluang baru bagi pengenalan budaya Jakarta ke tingkat global.
“Kolaborasi acara ini memungkinkan konten kreator mancanegara yang hadir merasakan langsung kekayaan budaya Betawi. Rangkaian seperti ini merupakan upaya penting yang dapat memperluas akses terhadap budaya Jakarta, sekaligus memperkenalkannya melalui pendekatan yang lebih relevan dengan perkembangan teknologi, guna mendukung kelestariannya,” ujar dia melalui keterangannya.
Menurutnya, pendekatan partisipatif yang melibatkan pengalaman langsung menjadi kunci agar budaya tidak hanya dipahami, tetapi juga dirasakan. Hal ini dinilai sejalan dengan upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) sekaligus menyambut momentum menuju perayaan lima abad Jakarta.
Tidak hanya berhenti pada seni pertunjukan, dimensi kuliner juga menjadi bagian penting dari diplomasi budaya. Sejumlah hidangan legendaris Jakarta diperkenalkan sebagai representasi rasa dan sejarah, memperlihatkan bagaimana makanan menjadi medium narasi yang kuat dalam mengenalkan sebuah kota.
Di sisi lain, kegiatan ini juga mencerminkan tren baru dalam promosi budaya: integrasi antara pengalaman fisik dan teknologi digital. Peserta memanfaatkan fitur berbasis kecerdasan buatan untuk menavigasi lokasi, menemukan rekomendasi tempat, hingga memahami konteks budaya secara lebih personal dan real-time.
Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK
Harga LPG Non Subsidi Naik per 18 April 2026, Cek Daftar Harga Terbarunya!
Heboh Isu Perselingkuhan Istri Ahmad Sahroni dengan Seorang Duda Drummer Band Tahun 90-an, Netizen: Ketahuan Mulu Mesra-mesraan di Publik
Dugaan Penipuan Lowongan Kerja Libatkan Eks Camat Pakal, DPRD Surabaya Desak Pengawasan ASN Diperketat
Kecewa Berat! Francisco Rivera Ungkap Kondisi Ruang Ganti Persebaya Surabaya Usai Kalah dari Madura United
20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah
Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan
Kick-off Sempat Dimajukan! Ini Jadwal Resmi Persib Bandung vs Arema FC di GBLA
Tak Ada Timnas Indonesia U-17! Klasemen Runner-up Terbaik Piala AFF U-17 2026 Usai Thailand Dikalahkan Laos
15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian