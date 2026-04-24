Boardang Boarding Festival 2026 Digelar di BSD, Berikut Deretan Musisi Penampil

JawaPos.com - Setelah sebelumnya sukses penyelenggaraannya, Boardang Boarding Festival kembali hadir di tahun 2026 ini sebagai bagian dari perayaan musik. Festival musik tersebut akan diselenggarakan di Edutown, BSD City, Tangerang, Banten, pada 4 dan 5 Juli 2026 mendatang.

Festival musik ini menjanjikan akan memberikan pengalaman yang memorable bagi para pengikut setianya. Bukan hanya dari sisi musik, tapi juga suasana yang kaya dan tidak akan terlupakan.

Boardang Boarding Festival 2026 mengusung tema Lepas Landas untuk dirasakan oleh puluhan ribu pasang mata yang akan datang ke festival ini. Tema ini dipilih menjadi konsep yang menggabungkan musik dengan pengalaman interaksi sosial yang epik.

Bukan sekedar tempat dalam menikmati penampilan musisi favorit, Boardang Boarding Festival 2026 juga menjadi perayaan sejenak dalam melepas beban penat, ekspektasi tinggi, serta identitas diri.

Selain itu, tema itu sengaja dipilih sebagai landasan dalam menemukan ide-ide kreatif atas karya yang hadir di depan mata dan melintas di telinga, serta titik tolak untuk menemukan momentum yang positif di masa depan.

"Lepas Landas kami rancang bukan sekadar pagelaran musik, tapi juga sebagai ruang bertemu dan terkoneksi di ruang kreatif. Kami ingin menciptakan suasana di mana musik, kreativitas, dan interaksi sosial bisa berjalan beriringan,"ujar Fachrul Rozi Miraza selaku Festival Director Boardang Boarding Festival dalam keterangannya.

Untuk memberikan pengalaman yang menarik bagi para penonton, pihak penyelenggara menyiapkan 4 pilar utama yang akan dikenang ketika terlibat dalam acara berkonsep open air festival ini.

Pertama, Duty Free Zone atau zona bebas interaksi dalam satu destinasi. Di sini, para penonton akan menemukan market musikal beragam. Jual beli merch idola, live podcast, pilihan fashion brand lokal, hingga produk absurd yang seru.

Kedua, Food Experience. Kuliner ala-ala catering in-flight dari para pengusaha UMKM dan jajanan viral dengan harga yang affordable dan enak untuk dikonsumsi.

Ketiga, Art Installation. Deretan instalasi seni raksasa yang artistik, unik, landmark menarik, serta mural yang inspiratif sebagai ruang kreativitas yang catchy buat passenger.

Keempat, Aero Spatial. Ruang komunikasi tanpa distraksi yang hanya bisa dirasakan layaknya mode pesawat dan ponsel pribadi ketika berada di 'ruang angkasa.' Tenang dan eksklusif dalam konsep audio 360 secara personal yang imersif.

Adapun deretan musisi yang akan tampil dalam Boardang Boarding Festival 2026 antara lain; The Changcuters, Mahalini, NTRL X Sukses Lancar Rezeki, Rebellion Rose x Rocket Rockers, Sal Priadi, IDGITAF dan Naykilla.

Selain itu, akan ada sejumlah penampil lain yang masih dirahasiakan dan akan diumumkan di kemudian hari.

Tiket Boardang Boarding Festival 2026 terbagi dalam 2 kategori yaitu tiket kelas ekonomi dan bisnis. Tiket kelas ekonomi dibanderol di harga Rp185 ribu per hari dan Rp 315 ribu untuk dua hari, belum termasuk pajak. Sementara tiket kelas bisnis dibanderol Rp 245 ribu per hari dan Rp 315 ribu untuk dua hari, belum termasuk pajak.

"Untuk kategori kelas bisnis akan mendapat fasilitas premium diantaranya; posisi depan panggung, toilet premium dan fast track (private gate)," katanya.

Tiket Boardang Boarding Festival 2026 dapat dibeli melalui lama website www.boardangboarding,com.

"Saat ini kami memberikan tiket pre-sale 2 mulai tanggal 20 April sampai dengan 10 Mei 2026. Dimana kategori kelas ekonomi dibanderol Rp 145 ribu untuk 1 day pass dan Rp 245 ribu untuk 2 day pass. Untuk kelas bisnis di harga Rp 195 ribu untuk 1 day pass dan Rp 295 ribu untuk 2 day pass," ungkapnya.