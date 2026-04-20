Dikira Kerja Legal, PMI Asal Jatim Malah Jadi Korban TPPO di Arab Saudi

Polda Jawa Timur saat memfasilitasi pemulangan pekerja migran NF yang diduga menjadi korban TPPO di Arab Saudi. (Dokumentasi Ditres PPA dan PPO Polda Jatim)
JawaPos.com - Nasib malang dialami seorang pekerja migran Indonesia (PMI) berinisial NF. Niat hati mencari rezeki, perempuan asal Kabupaten Malang itu malah menjadi korban dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Arab Saudi.
Saat ini NF telah dipulangkan ke Indonesia dan mendapatkan pendampingan dari Polda Jatim.
Polisi juga telah menetapkan satu orang orang tersangka yang diduga sebagai penyalur ilegal berinisial MZ, 61 tahun, laki-laki warga Kabupaten Malang.
Dirres Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA dan PPO) Polda Jawa Timur, Kombespol Ganis Setyaningrum, mengatakan kasus ini terungkap setelah pihaknya menerima laporan pihak keluarga.
“Korban rupanya berangkat (ke Arab Saudi) tidak melalui jalur resmi dan selama bekerja mengalami tekanan berat, baik tekanan secara psikis maupun tekanan fisik,” tutur Kombes Pol Ganis di Surabaya, Senin (20/4).
Dari laporan keluarga, NF disebut mengalami perlakuan tidak manusiawi selama bekerja di luar negeri.
Korban bahkan kesulitan menjalankan ibadah, serta mengalami kekerasan fisik dari majikannya.
Kondisi tersebut memperkuat dugaan bahwa korban menjadi bagian dari praktik perdagangan orang berkedok penyaluran tenaga kerja.
Dari hasil penelusuran didapati bahwa korban berangkat melalui jasa MZ melalui jalur ilegal.
Dari hasil pemeriksaan sementara, tersangka diketahui telah menjalankan aktivitas penyaluran tenaga kerja ilegal sejak 2011.
