Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa Dilantik Jadi Koordinator PPIH Surabaya

JawaPos.com-Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa resmi dilantik sebagai koordinator Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Surabaya pada musim haji 1447 Hijriah/2026 Masehi.

Acara pelantikan dipimpin langsung oleh Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia (Menhaj RI), Mochamad Irfan Yusuf di Gedung Musdalifah, Asrama Haji Surabaya pada Jumat (17/4).

Gubernur Khofifah mengatakan bahwa penyelenggaraan ibadah haji tahun ini jumlah jemaah di Embarkasi Surabaya mencapai 44.087 orang, terdiri dari 43.623 jemaah dan 464 petugas kloter, yang terbagi dalam 116 kloter.

Sebagai salah satu embarkasi terpadat di Indonesia, Embarkasi Surabaya tidak hanya melayani keberangkatan jemaah dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur, tetapi juga dari Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Timur.

"Tahun ini, jumlah jemaah haji Embarkasi Surabaya mencapai 43.623, yakni 42.409 jemaah dari Jawa Timur, 698 jemaah dari Bali, dan 516 jemaah dari Nusa Tenggara Timur (NTT)," tuturnya di Surabaya, Jumat (17/4).

Jemaah kelompok terbang pertama dijadwalkan masuk Asrama Haji Surabaya pada 21 April 2026. Kloter awal tersebut berasal dari Kabupaten Probolinggo sebagai daerah pertama yang diberangkatkan tahun ini.

Sementara itu, kloter terakhir dijadwalkan berangkat pada 20 Mei 2026. Kelompok terakhir tersebut berasal dari Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Kediri, dan Kota Surabaya sebagai penutup pemberangkatan.