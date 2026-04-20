Hospital Marketing Club Ajak Rumah Sakit di Jatim Tinggalkan Persaingan dan Perkuat Kolaborasi

pertemuan rutin Hospital Marketing Club (HMC) sekaligus alal bihalal di Auditorium Heritage RS Kemenkes, Jumat (17/4). (Istimewa)
JawaPos.com - Hospital Marketing Club (HMC) mengajak rumah sakit di Jawa Timur meninggalkan pola persaingan dan memperkuat kolaborasi antar layanan kesehatan demi meningkatkan kemudahan akses.
Ajakan tersebut dikatakan Founder Hospital Marketing Club, Budhi Setianto, dalam pertemuan rutin HMC yang dikemas dalam suasana halal bihalal di Auditorium Heritage RS Kemenkes, Jumat (17/4).
Ia mengatakan acara ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi pasca lebaran, tetapi juga menjadi forum pembaruan wawasan terkait strategi pemasaran rumah sakit dan isu-isu kesehatan yang berkembang.
"Di samping memperkuat relasi, kami juga menyisipkan berbagai materi seputar ilmu pemasaran medis dan tren penyakit yang sedang berkembang, mengingat isu kesehatan ini sangat kompleks," tutur Budhi, Minggu (19/4).
Hospital Marketing Club sendiri telah berdiri sejak 2012 dan terus berkembang menjadi wadah kolaborasi berbagai pemangku kepentingan di sektor kesehatan.
Baca Juga:Sidang Lanjutan Kasus Korupsi Chromebook, Nadiem Makarim Hadirkan 3 Petinggi Google Sebagai Saksi Meringankan
Keanggotaan HMC kini tidak hanya berasal dari rumah sakit, tetapi juga klinik, laboratorium, hingga distributor alat kesehatan. Keberagaman anggota tersebut memperkuat jejaring kerja sama dalam ekosistem layanan kesehatan yang saling terhubung.
Budhi menegaskan, HMC tidak menempatkan anggota sebagai pesaing, melainkan mitra dalam membangun sistem layanan yang saling melengkapi.
Ia mencontohkan betapa krusialnya jejaring ini ketika masa pandemi Covid-19 melanda, di mana para anggota dapat dengan cepat saling memberikan informasi terkait ketersediaan ruang ICU antar-fasilitas kesehatan.
"Industri kesehatan sangat berbeda dengan bisnis makanan yang begitu dijajakan langsung laku. Di sektor ini, banyak masyarakat yang sebenarnya butuh layanan medis tetapi kebingungan mencari tempat," serunya.
Melalui forum seperti ini, Hospital Marketing Club berharap sinergi antar fasilitas kesehatan (fasyankes) semakin kuat untuk mendukung layanan yang lebih tepat dan mudah diakses masyarakat.
Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK
Resmi! Link Live Streaming Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno
Jadwal Clash of Legends Barcelona Legends vs DRX World Legends: Siaran Langsung, Live Streaming dan Daftar Skuad Kedua Tim!
Disiarkan di Televisi? Informasi Lengkap Clash of Legends Jakarta 2026! Patrick Kluivert Siap Comeback di GBK
Jadwal Clash of Legends Jakarta 2026! Duel Epik Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno
Kick-off Sempat Dimajukan! Ini Jadwal Resmi Persib Bandung vs Arema FC di GBLA
Harga LPG Non Subsidi Naik per 18 April 2026, Cek Daftar Harga Terbarunya!
Kecewa Berat! Francisco Rivera Ungkap Kondisi Ruang Ganti Persebaya Surabaya Usai Kalah dari Madura United
15 Tempat Kuliner di Jogja untuk Sarapan Pagi Paling Murah Meriah tapi Rasa Tetap Istimewa
Heboh Isu Perselingkuhan Istri Ahmad Sahroni dengan Seorang Duda Drummer Band Tahun 90-an, Netizen: Ketahuan Mulu Mesra-mesraan di Publik