Hospital Marketing Club Ajak Rumah Sakit di Jatim Tinggalkan Persaingan dan Perkuat Kolaborasi

JawaPos.com - Hospital Marketing Club (HMC) mengajak rumah sakit di Jawa Timur meninggalkan pola persaingan dan memperkuat kolaborasi antar layanan kesehatan demi meningkatkan kemudahan akses.

Ajakan tersebut dikatakan Founder Hospital Marketing Club, Budhi Setianto, dalam pertemuan rutin HMC yang dikemas dalam suasana halal bihalal di Auditorium Heritage RS Kemenkes, Jumat (17/4).

Ia mengatakan acara ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi pasca lebaran, tetapi juga menjadi forum pembaruan wawasan terkait strategi pemasaran rumah sakit dan isu-isu kesehatan yang berkembang.

"Di samping memperkuat relasi, kami juga menyisipkan berbagai materi seputar ilmu pemasaran medis dan tren penyakit yang sedang berkembang, mengingat isu kesehatan ini sangat kompleks," tutur Budhi, Minggu (19/4).

Hospital Marketing Club sendiri telah berdiri sejak 2012 dan terus berkembang menjadi wadah kolaborasi berbagai pemangku kepentingan di sektor kesehatan.

Keanggotaan HMC kini tidak hanya berasal dari rumah sakit, tetapi juga klinik, laboratorium, hingga distributor alat kesehatan. Keberagaman anggota tersebut memperkuat jejaring kerja sama dalam ekosistem layanan kesehatan yang saling terhubung.

Budhi menegaskan, HMC tidak menempatkan anggota sebagai pesaing, melainkan mitra dalam membangun sistem layanan yang saling melengkapi.

Ia mencontohkan betapa krusialnya jejaring ini ketika masa pandemi Covid-19 melanda, di mana para anggota dapat dengan cepat saling memberikan informasi terkait ketersediaan ruang ICU antar-fasilitas kesehatan.

"Industri kesehatan sangat berbeda dengan bisnis makanan yang begitu dijajakan langsung laku. Di sektor ini, banyak masyarakat yang sebenarnya butuh layanan medis tetapi kebingungan mencari tempat," serunya.