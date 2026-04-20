RS Kemenkes Ajak Rumah Sakit se-Jatim Bersinergi Tekan Tren Berobat ke Luar Negeri

JawaPos.com - Rumah Sakit Kementerian Kesehatan (RS Kemenkes) Surabaya mengajak seluruh rumah sakit di Jawa Timur untuk bersinergi menekan kebiasaan masyarakat yang masih memilih berobat ke luar negeri.

Ajakan tersebut disampaikan Direktur RS Kemenkes Surabaya, Martha M.L. Siahaan, dalam acara Hospital Marketing Club (HMC) yang digelar di RS Kemenkes Surabaya pada Jumat (17/4).

Sebagai tuan rumah, Martha menilai acara ini menjadi langkah strategis untuk menggaungkan kualitas layanan kesehatan lokal, sekaligus mengikis kebiasaan masyarakat yang gemar berobat ke negara tetangga.

"Kita harus menghentikan kebiasaan saling mengkritik tanpa solusi dan mulai bersinergi untuk mempromosikan keunggulan rumah sakit di Jawa Timur," tutur Martha dalam acara tersebut, Minggu (19/4).

Padahal, menurut dia, fasilitas kesehatan di Indonesia tidak kalah canggih dan memiliki potensi besar untuk bersaing. Dengan catatan rumah sakit lokal mau terus memperbaiki mutu pelayanan secara bersama.

"Mari kita saling mendukung dan bertumbuh bersama, bukan malah berjalan sendiri-sendiri, sehingga mereka tidak perlu lagi menghabiskan biaya besar untuk berobat ke luar negeri," sambungnya.

Martha juga menyoroti pentingnya perubahan cara rumah sakit menyampaikan edukasi kesehatan kepada masyarakat, terutama generasi muda yang kini banyak menentukan keputusan medis keluarga.

Menurutnya, generasi milenial dan Gen Z lebih tertarik pada informasi yang ringan dan dekat dengan keseharian. Ia menyadari bahwa publik saat ini cenderung lebih tertarik pada isu-isu populer ketimbang informasi medis yang kaku.

Oleh karena itu, Rumah Sakit Kemenkes Surabaya mulai mengubah suasana rumah sakit agar terasa lebih nyaman, estetik, dan ramah bagi pengunjung, seperti poster-poster bertemakan film.