Mayapada Hospital Berikan Solusi Pemulihan Sinusitis yang Lebih Cepat dan Nyaman

JawaPos.com – Sinusitis menjadi salah satu penyakit Telinga, Hidung, dan Tenggorok (THT) yang paling sering dialami masyarakat, namun kerap tidak disadari atau dianggap sebagai keluhan ringan. Padahal, gejala seperti hidung tersumbat kronis, sakit kepala, nyeri wajah, hingga gangguan tidur bisa menjadi tanda adanya gangguan sinus yang memerlukan penanganan tepat.

Sejalan dengan upaya tersebut, Mayapada Hospital Surabaya (MHSB), unit rumah sakit di bawah naungan Mayapada Healthcare, berinovasi meningkatkan layanan penanganan sinusitis melalui Minimal Invasive & Endoscopic Sinus Center (Sinus Center), dengan teknologi modern dan prosedur minimal invasif nasal endoskopi, dan didukung tim dokter spesialis THT yang berpengalaman, serta Sinus Symptom Checker Digital untuk deteksi gejala sinusitis secara mandiri.

Upaya ini menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan Mayapada Hospital Surabaya dalam menghadirkan layanan kesehatan berstandar internasional yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, sekaligus memperkuat perannya sebagai pusat rujukan THT di Surabaya, Jawa Timur, hingga Indonesia Timur.

Hospital Director Mayapada Hospital Surabaya, dr. Bona Fernando, BSc, M.D., FISQua mengatakan, “Sinusitis masih menjadi tantangan dalam dunia kesehatan, karena kerap dianggap sebagai penyakit ringan, sehingga banyak pasien terlambat mendapatkan penanganan. Melalui layanan Sinus Center yang semakin komprehensif, kami ingin mendorong masyarakat untuk lebih aware terhadap gejala awal serta pentingnya pencegahan dan deteksi dini, sehingga penanganan dapat dilakukan secara tepat sejak awal. Layanan ini kami rancang secara terintegrasi untuk berbagai kalangan, baik anak-anak, dewasa, maupun lansia, yang memungkinkan pasien menjalani skrining, diagnosis, hingga tindakan dalam satu pusat layanan yang komprehensif.”

Dokter Bona kemudian menjelaskan lebih lanjut keunggulan Sinus Center. “Sinusitis Center mengutamakan keamanan (patient safety) dan kenyamanan pasien (patient experience) dalam setiap layanan yang diberikan. Penanganan dilakukan dengan dukungan teknologi modern, diagnosis akurat menggunakan CT Scan, serta prosedur minimal invasif berbasis nasal endoskopi yang aman, nyaman, dan minim risiko, sehingga pasien dapat merasa lebih tenang selama menjalani perawatan.”

Tindakan, katanya, juga dirancang lebih nyaman tanpa tampon, minim nyeri, dengan pemulihan cepat sehingga pasien dapat pulang di hari yang sama atau keesokan harinya, serta membantu pasien kembali bernapas dengan lebih lega dan nyaman. Seluruh layanan ditangani tim dokter spesialis THT berpengalaman, termasuk spesialis THT Bedah Kepala dan Leher serta subspesialis hidung, untuk menangani kasus sederhana hingga kompleks.

Salah satu inovasi yang diperkenalkan Sinus Center Mayapada Hospital Surabaya adalah Sinus Symptom Checker Digital, berupa kuesioner digital singkat yang memungkinkan peserta mengevaluasi kemungkinan gejala sinusitis secara mandiri. Kuesioner ini dapat diakses melalui https://patient.mayapadahospital.com/event/SinusChecker dan berisi tujuh pertanyaan sederhana mengenai gejala yang sering dialami, sehingga peserta dapat langsung mengetahui gambaran risiko sinusitis; mulai dari rendah hingga tinggi; serta lebih aware terhadap kondisi kesehatannya sejak dini. Inisiatif ini diharapkan dapat membantu masyarakat mengenali gejala lebih awal sebelum berkembang menjadi kondisi yang lebih serius.

Kebutuhan terhadap layanan sinusitis yang komprehensif tercermin dari banyaknya pasien yang baru datang ketika kondisi sudah cukup berat. Dokter Spesialis THT Subspesialis Rinologi di Mayapada Hospital Surabaya, dr. Budi Sutikno, Sp.THT-KL(K) FICS menyampaikan, “Sinusitis berkembang secara perlahan dan tidak langsung disadari sebagai kondisi yang perlu penanganan medis, sehingga banyak pasien baru mencari pertolongan ketika gejala sudah menetap dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari. Namun, dengan diagnosis yang tepat dan teknologi terkini, penanganan sinusitis kini dapat dilakukan lebih efektif. Di sini, penanganan sinusitis semakin efektif dengan nasal endoskopi yang membantu dokter memberikan diagnosis lebih akurat dan minimal invasif (minim sayatan), sehingga proses pemulihan pasien menjadi lebih optimal.”



Sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan awareness masyarakat terhadap pentingnya kesehatan sinus, Mayapada Hospital Surabaya terus mendorong edukasi dan deteksi dini sinusitis melalui kampanye #NapasLega dengan serangkaian kegiatan edukatif dan interaktif serta pengalaman pemeriksaan sinus secara langsung.

Baca Juga:Mayapada Hospital Jalin Kemitraan Strategis dengan RSPAD Gatot Soebroto dalam Pengembangan Riset dan Layanan Terapi Stem Cell

Melalui kegiatan ini, peserta mendapatkan edukasi dari dokter spesialis THT mengenai sinusitis, termasuk perbedaan dengan flu dan alergi, serta pilihan terapi modern. Peserta juga berkesempatan melakukan pemeriksaan awal untuk mengetahui kondisi kesehatan sinus mereka. Kegiatan ini diikuti masyarakat umum, mulai dari pasien dengan keluhan hidung tersumbat dan riwayat alergi, komunitas kesehatan dan pegiat olahraga, hingga karyawan dari perusahaan dan mitra asuransi.