Tren Positif Awal 2026, KAI Daop 8 Surabaya Catat 3 Juta Penumpang Kereta Api di Triwulan I

Ilustrasi kepadatan penumpang di Stasiun Surabaya Gubeng. (Humas KAI Daop 8 Surabaya)
JawaPos.com - PT KAI Daop 8 Surabaya mencatatkan kinerja positif pasa awal tahun 2025. Tercatat sepanjang Triwulan I (Januari - Maret), jumlah penumpang kereta api di wilayah tersebut menembus 3.093.229 (3,09 juta).
Angka ini mengalami peningkatan sekitar 16 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025, yakni 2.675.973 penumpang. Kabar tersebut disampaikan Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya, Mahendro Trang Bawono.
Dari total volume tersebut, Mahendro mengebut sebanyak 1.534.152 penumpang berangkat dari stasiun-stasiun di wilayah Daop 8 Surabaya, sementara 1.559.077 penumpang tercatat tiba di wilayah tersebut.
"Peningkatan ini mencerminkan semakin tingginya kepercayaan masyarakat terhadap kereta api sebagai moda transportasi yang aman, nyaman, dan andal," tutur Mahendro di Surabaya, Selasa (14/4).
Secara bulanan pada Januari 2026, KAI Daop 8 Surabaya mencatat 1.013.788 penumpang, kemudian turun menjadi 853.863 pada Februari, sebelum kembali mengalami peningkatan pada periode berikutnya.
Peningkatan pada Maret 2026 mencapai 1.225.578 penumpang, didorong mobilitas tinggi masyarakat, termasuk libur panjang, perjalanan kerja, pendidikan, serta meningkatnya aktivitas wisata pada awal tahun.
“Pertumbuhan jumlah penumpang pada Triwulan I 2026 ini menjadi indikator bahwa kereta api semakin dipercaya sebagai pilihan utama masyarakat untuk bepergian," sambungnya.
Baca Juga:Yakin Bisa Comeback, Gelandang Liverpool Dominik Szoboszlai Siap Mati di Lapangan Lawan PSG
Adapun 3 stasiun keberangkatan tertinggi pada Triwulan I 2026, di antaranya Stasiun Surabaya Gubeng dengan 459.413 penumpang, Stasiun Surabaya Pasarturi 439.489 penumpang, dan Stasiun Malang dengan 250.771 penumpang.
KAI Daop 8 Surabaya terus meningkatkan kualitas layanan melalui optimalisasi sarana prasarana, ketepatan waktu perjalanan, serta penguatan pelayanan di stasiun maupun selama perjalanan demi kenyamanan pelanggan.
Selain itu, KAI juga mengembangkan inovasi layanan berkelanjutan seperti kemudahan akses, integrasi antarmoda transportasi, serta peningkatan fasilitas di stasiun dan dalam rangka mendukung kebutuhan pelanggan.
12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable
7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik
Jadwal Piala AFF U-17 Timnas Indonesia U-17 vs Timor Leste, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad Garuda Muda
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Muncul Dua Nama Terduga Pelaku Penipuan Rekrutmen ASN Pemkab Gresik, Satu Pegawai Aktif
Selain Tangkap Bupati Tulungagung, KPK Amankan Sekda hingga Kadis PUPR
Bupati Gresik Gus Yani Buka Suara soal Kasus SK ASN Palsu, Korban Rugi hingga Rp 150 Juta
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Link Live Streaming Timnas Futsal Indonesia vs Thailand di Final Piala AFF 2026