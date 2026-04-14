Tren Positif Awal 2026, KAI Daop 8 Surabaya Catat 3 Juta Penumpang Kereta Api di Triwulan I

JawaPos.com - PT KAI Daop 8 Surabaya mencatatkan kinerja positif pasa awal tahun 2025. Tercatat sepanjang Triwulan I (Januari - Maret), jumlah penumpang kereta api di wilayah tersebut menembus 3.093.229 (3,09 juta).

Angka ini mengalami peningkatan sekitar 16 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025, yakni 2.675.973 penumpang. Kabar tersebut disampaikan Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya, Mahendro Trang Bawono.

Dari total volume tersebut, Mahendro mengebut sebanyak 1.534.152 penumpang berangkat dari stasiun-stasiun di wilayah Daop 8 Surabaya, sementara 1.559.077 penumpang tercatat tiba di wilayah tersebut.

"Peningkatan ini mencerminkan semakin tingginya kepercayaan masyarakat terhadap kereta api sebagai moda transportasi yang aman, nyaman, dan andal," tutur Mahendro di Surabaya, Selasa (14/4).

Secara bulanan pada Januari 2026, KAI Daop 8 Surabaya mencatat 1.013.788 penumpang, kemudian turun menjadi 853.863 pada Februari, sebelum kembali mengalami peningkatan pada periode berikutnya.

Peningkatan pada Maret 2026 mencapai 1.225.578 penumpang, didorong mobilitas tinggi masyarakat, termasuk libur panjang, perjalanan kerja, pendidikan, serta meningkatnya aktivitas wisata pada awal tahun.

“Pertumbuhan jumlah penumpang pada Triwulan I 2026 ini menjadi indikator bahwa kereta api semakin dipercaya sebagai pilihan utama masyarakat untuk bepergian," sambungnya.

Adapun 3 stasiun keberangkatan tertinggi pada Triwulan I 2026, di antaranya Stasiun Surabaya Gubeng dengan 459.413 penumpang, Stasiun Surabaya Pasarturi 439.489 penumpang, dan Stasiun Malang dengan 250.771 penumpang.

KAI Daop 8 Surabaya terus meningkatkan kualitas layanan melalui optimalisasi sarana prasarana, ketepatan waktu perjalanan, serta penguatan pelayanan di stasiun maupun selama perjalanan demi kenyamanan pelanggan.