Satpol PP Gresik Amankan Terduga Pelaku SK Palsu dan 20 ASN yang Nongkrong di Jam Kerja

JawaPos.com - Satpol PP Kabupaten Gresik mengamankan 21 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kedapatan nongkrong saat jam kerja, Selasa (14/4).

Salah satunya adalah terduga pelaku skandal SK ASN Palsu yang tengah viral beberapa waktu belakangan.

Kasatpol PP Kabupaten Gresik, Agustin Halomoan Sinaga, mengatakan, puluhan ASN tersebut diamankan dalam kegiatan razia di area kantin belakang kantor Mall Pelayanan Publik (MPP) Gresik.

“Hari ini ada sekitar 21 orang (ASN nongkrong di luar kantor) yang kami amankan, termasuk ASN yang namanya belakangan disebut di media dalam kasus SK ASN Palsu,” tuturnya, dikutip dari Jawa Pos Radar Gresik, Selasa (14/4).

Dalam kesempatan ini, Agustin menegaskan bahwa razia tersebut tidak berkaitan langsung dengan dugaan kasus SK ASN palsu yang belakangan menyeret nama AG, melainkan murni dalam rangka penegakan disiplin.

AG diketahui tercatat sebagai ASN aktif di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Gresik.

Saat diamankan, AG tampak sedang asyik ngopi dan bercengkerama bersama rekannya saat jam kerja.

Artinya, puluhan ASN tersebut kedapatan berada di luar kantor tanpa izin atasan.

Razia menyasar lokasi yang kerap jadi tempat berkumpul, seperti pusat perbelanjaan, food court, dan warung kopi sekitar Kantor Bupati Gresik.