Libatkan Oknum Internal Pemkab Gresik Korban Kasus SK ASN Palsu Bertambah Jadi 14 Orang

Para CASN Pemkab Gresik bersiap mengikuti apel penyerahan SK pengangkatan sebagai ASN pada 29 Agustus 2025. Pemkab Gresik Dalami Penipuan rekrutmen CPNS. (Galih Wicaksono/Jawa Pos)
JawaPos.com - Kasus pemalsuan dokumen Surat Keputusan (SK) pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik, masih ramai diperbincangkan publik.
Skandal tersebut jelas mencoreng citra instansi pemerintah daerah di Kabupaten Gresik.
Terlebih, praktik pemalsuan dokumen negara ini diduga melibatkan dua oknum, yakni seorang ASN aktif dan seorang mantan ASN.
Sekda Pemkab Gresik, Achmad Washil, membenarkan adanya laporan dugaan keterlibatan oknum internal.
Ia menyebut salah satu terduga ASN non-aktif merupakan residivis kasus serupa di masa lalu.
"Informasinya ada satu ASN aktif yang terlibat dan juga ASN yang non aktif. Dulu juga pernah memasukkan THL non prosedural dan terkena teguran sampai dipecat," tutur Washil, dikutip dari Jawa Pos Radar Gresik, Senin (13/4).
Dalam menjalankan aksinya, pelaku menargetkan sejumlah formasi PPPK yang kosong.
Mereka menawarkan jabatan kepada korban tanpa seleksi resmi, dengan syarat membayar sejumlah uang bernilai besar sebagai imbalan.
"Info dari BKPSDM untuk nominal sekitar Rp 75 juta sampai Rp 150 juta. Kalau yang masuk ini info terakhir bertambah menjadi 14 (korban), nggak tau nanti berkembang atau seperti apa," imbuhnya.
Baca Juga:Tunggu Hasil Labfor, Jadwalkan Pemanggilan Saksi-Saksi Kasus Dugaan Penipuan Rekrutmen ASN Pemkab Gresik
Kini kasus tersebut dalam pemeriksaan intensif oleh Direktorat terkait dan BKPSDM Gresik, serta telah dilaporkan ke Polres Gresik.
12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable
Selain Tangkap Bupati Tulungagung, KPK Amankan Sekda hingga Kadis PUPR
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Muncul Dua Nama Terduga Pelaku Penipuan Rekrutmen ASN Pemkab Gresik, Satu Pegawai Aktif
Profil Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, Kader Partai Gerindra yang Terjaring OTT KPK
Sederet 15 Kuliner Steak di Surabaya Paling Enak dengan Saus Lezat yang Wajib Dicoba Pecinta Daging
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Link Live Streaming Timnas Futsal Indonesia vs Thailand di Final Piala AFF 2026
Jadwal Final Piala AFF Futsal 2026 Timnas Indonesia vs Thailand, Siaran Langsung, dan Live Streaming!
Kuliner di Surabaya: 17 Rekomendasi Bakso Terbaik dengan Rasa Autentik