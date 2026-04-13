Libatkan Oknum Internal Pemkab Gresik Korban Kasus SK ASN Palsu Bertambah Jadi 14 Orang

JawaPos.com - Kasus pemalsuan dokumen Surat Keputusan (SK) pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik, masih ramai diperbincangkan publik.

Skandal tersebut jelas mencoreng citra instansi pemerintah daerah di Kabupaten Gresik.

Terlebih, praktik pemalsuan dokumen negara ini diduga melibatkan dua oknum, yakni seorang ASN aktif dan seorang mantan ASN.

Sekda Pemkab Gresik, Achmad Washil, membenarkan adanya laporan dugaan keterlibatan oknum internal.

Ia menyebut salah satu terduga ASN non-aktif merupakan residivis kasus serupa di masa lalu.

"Informasinya ada satu ASN aktif yang terlibat dan juga ASN yang non aktif. Dulu juga pernah memasukkan THL non prosedural dan terkena teguran sampai dipecat," tutur Washil, dikutip dari Jawa Pos Radar Gresik, Senin (13/4).

Dalam menjalankan aksinya, pelaku menargetkan sejumlah formasi PPPK yang kosong.

Mereka menawarkan jabatan kepada korban tanpa seleksi resmi, dengan syarat membayar sejumlah uang bernilai besar sebagai imbalan.

"Info dari BKPSDM untuk nominal sekitar Rp 75 juta sampai Rp 150 juta. Kalau yang masuk ini info terakhir bertambah menjadi 14 (korban), nggak tau nanti berkembang atau seperti apa," imbuhnya.