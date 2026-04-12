Logo JawaPos
HomeSurabaya Raya
Author avatar - Image
Novia Herawati
13 April 2026, 00.35 WIB

Hilang 5 Hari, Balita Tenggelam di Sungai Sidoarjo Ditemukan Meninggal Dunia

 

Petugas gabungan saat mengevakuasi jasad balita laki-laki 1,5 tahun di sungai Kalidawir, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo. (Dokumentasi Basarnas Surabaya)

JawaPos.com - Nasib malang dialami Gibran Septian, balita laki-laki berusia 1,5 tahun ini ditemukan meninggal setelah lima hari tenggelam di Sungai Kalidawir, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo.

Korban diduga terbawa arus sungai, hingga akhirnya berhasil dievakuasi petugas gabungan pada Minggu (12/4) sekitar pukul 10.30 WIB. Lokasi penemuan Gibran sekitar 13 kilometer dari lokasi awal kejadian.

"Jarak penemuan korban dengan titik duga lokasi kejadian sejauh 13 kilometer," ucap Komandan Tim Basarnas Surabaya, Candra Kristyawan, dalam keterangannya di Sidoarjo, Minggu (12/4).

Peristiwa nahas ini bermula pada Rabu (8/4) sekitar pukul 15.30 WIB. Saat itu, korban tidak berada di dalam rumah, sementara keluarga di depan rumah tidak menyadari kepergiannya tanpa saksi.

Pencarian awal membuahkan temuan sepasang sandal yang diduga milik korban. Satu ditemukan di depan rumah, sedangkan lainnya berada di tepi sungai, menguatkan dugaan korban terjatuh atau terseret arus.

Selanjutnya, tim gabungan yang terdiri dari BPBD, Basarnas, TNI, Polri, perangkat pemerintah, relawan, dan warga setempat melakukan penyisiran intensif di sepanjang aliran sungai untuk mencari korban.

“Selama 5 hari, tim gabungan terus menyisir aliran sungai dan memperluas area pencarian. Korban akhirnya ditemukan sekitar 13 kilometer dari titik awal dalam kondisi meninggal dunia,” tutur Humas BPBD Damkar Sidoarjo, Yoli Wisnu.

Usai ditemukan, jenazah korban segera dievakuasi oleh tim gabungan dan dibawa ke RS Pusdik Porong untuk penanganan lanjutan. Dengan ditemukannya korban, operasi pencarian resmi dihentikan.

“Kami telah berupaya maksimal dalam proses pencarian dan turut menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga korban. Kami juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan," pungkasnya. (*)

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore