Hilang 5 Hari, Balita Tenggelam di Sungai Sidoarjo Ditemukan Meninggal Dunia

Petugas gabungan saat mengevakuasi jasad balita laki-laki 1,5 tahun di sungai Kalidawir, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo. (Dokumentasi Basarnas Surabaya)

JawaPos.com - Nasib malang dialami Gibran Septian, balita laki-laki berusia 1,5 tahun ini ditemukan meninggal setelah lima hari tenggelam di Sungai Kalidawir, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo.

Korban diduga terbawa arus sungai, hingga akhirnya berhasil dievakuasi petugas gabungan pada Minggu (12/4) sekitar pukul 10.30 WIB. Lokasi penemuan Gibran sekitar 13 kilometer dari lokasi awal kejadian.

"Jarak penemuan korban dengan titik duga lokasi kejadian sejauh 13 kilometer," ucap Komandan Tim Basarnas Surabaya, Candra Kristyawan, dalam keterangannya di Sidoarjo, Minggu (12/4).

Peristiwa nahas ini bermula pada Rabu (8/4) sekitar pukul 15.30 WIB. Saat itu, korban tidak berada di dalam rumah, sementara keluarga di depan rumah tidak menyadari kepergiannya tanpa saksi.

Pencarian awal membuahkan temuan sepasang sandal yang diduga milik korban. Satu ditemukan di depan rumah, sedangkan lainnya berada di tepi sungai, menguatkan dugaan korban terjatuh atau terseret arus.

Selanjutnya, tim gabungan yang terdiri dari BPBD, Basarnas, TNI, Polri, perangkat pemerintah, relawan, dan warga setempat melakukan penyisiran intensif di sepanjang aliran sungai untuk mencari korban.

“Selama 5 hari, tim gabungan terus menyisir aliran sungai dan memperluas area pencarian. Korban akhirnya ditemukan sekitar 13 kilometer dari titik awal dalam kondisi meninggal dunia,” tutur Humas BPBD Damkar Sidoarjo, Yoli Wisnu.

Usai ditemukan, jenazah korban segera dievakuasi oleh tim gabungan dan dibawa ke RS Pusdik Porong untuk penanganan lanjutan. Dengan ditemukannya korban, operasi pencarian resmi dihentikan.