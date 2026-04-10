Kasus Suami Ternyata Perempuan Berujung Saling Lapor, Rey Laporkan Intan ke Polres Batu  

Reynaldi alias Rey yang sebelumnya dilaporkan Intan atas dugaan pemalsuan identitasnya sebagai perempuan, kini membuat laporan balik. (Istimewa)
JawaPos.com-Kasus dugaan pemalsuan identitas gender yang menyeret pasangan suami istri baru di Malang berujung saling lapor. Intan Anggraeni melaporkan Erfastino Reynaldi alias Rey usai mengetahui suaminya ternyata perempuan.
Tak tinggal diam, Rey kini melaporkan balik Intan ke Polres Batu pada Rabu malam (8/4). Ia menuding sang istri melakukan pencemaran nama baik dan pemerasan terkait pengungkapan identitas pribadinya tersebut.
"Laporan pencemaran nama baik dan termasuk pemerasan juga. Ada beberapa pasal nantilah nanti biar lawyer aku aja yang menjelaskan gitu lho," ucap Rey, dikutip dari Jawa Pos Radar Malang, Jumat (10/4).
Ia mengaku kecewa atas narasi yang beredar di media sosial. Rey merasa dirugikan atas tuduhan yang dilayangkan kepadanya. Padahal sejak awal perkenalan, Intan sudah mengetahui bahwa dia adalah perempuan.
"Dari awal sudah tahu. Bahkan saat di tempat karaoke, mamanya sudah menyampaikan kalau identitas saya perempuan. Tidak hanya dia (Intan), tetapi keluarganya juga sudah tahu," imbuhnya.
Rey juga membantah sejumlah tudingan yang beredar di masyarakat, seperti membelikan mobil Lamborghini, rumah mewah, dan klaim bahwa dirinya hanya ingin ditemani Intan saat karaoke.
Rey menjelaskan, mereka pertama kali bertemu di sebuah tempat karaoke di Kota Batu pada awal Februari 2026. Dalam waktu sekitar sepekan, mereka sudah saling mengetahui identitas masing-masing, termasuk keluarga dari kedua belah pihak.
Seiring waktu, hubungan keduanya semakin dekat. Rey mengaku sempat membantu Intan, termasuk membawa ke fasilitas kesehatan saat sakit dan membantu persoalan keuangan. Ia menyebut, selama menjalin hubungan, dirinya kerap membantu melunasi utang Intan yang disebut berasal dari berbagai kebutuhan, termasuk keluarga.
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023
Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru
Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang
Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026
Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven