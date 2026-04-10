Kasus Suami Ternyata Perempuan Berujung Saling Lapor, Rey Laporkan Intan ke Polres Batu  

JawaPos.com-Kasus dugaan pemalsuan identitas gender yang menyeret pasangan suami istri baru di Malang berujung saling lapor. Intan Anggraeni melaporkan Erfastino Reynaldi alias Rey usai mengetahui suaminya ternyata perempuan.

Tak tinggal diam, Rey kini melaporkan balik Intan ke Polres Batu pada Rabu malam (8/4). Ia menuding sang istri melakukan pencemaran nama baik dan pemerasan terkait pengungkapan identitas pribadinya tersebut.

"Laporan pencemaran nama baik dan termasuk pemerasan juga. Ada beberapa pasal nantilah nanti biar lawyer aku aja yang menjelaskan gitu lho," ucap Rey, dikutip dari Jawa Pos Radar Malang, Jumat (10/4).

Ia mengaku kecewa atas narasi yang beredar di media sosial. Rey merasa dirugikan atas tuduhan yang dilayangkan kepadanya. Padahal sejak awal perkenalan, Intan sudah mengetahui bahwa dia adalah perempuan.

"Dari awal sudah tahu. Bahkan saat di tempat karaoke, mamanya sudah menyampaikan kalau identitas saya perempuan. Tidak hanya dia (Intan), tetapi keluarganya juga sudah tahu," imbuhnya.

Rey juga membantah sejumlah tudingan yang beredar di masyarakat, seperti membelikan mobil Lamborghini, rumah mewah, dan klaim bahwa dirinya hanya ingin ditemani Intan saat karaoke.

Rey menjelaskan, mereka pertama kali bertemu di sebuah tempat karaoke di Kota Batu pada awal Februari 2026. Dalam waktu sekitar sepekan, mereka sudah saling mengetahui identitas masing-masing, termasuk keluarga dari kedua belah pihak.