Logo JawaPos
HomeBerita Daerah
Author avatar - Image
Novia Herawati
10 April 2026, 19.54 WIB

Kasus Suami Ternyata Perempuan di Malang, Reynaldi Bantah Pemalsuan Identitas: Dia Sudah Tahu!

Erfastino Reynaldi alias Rey, warga Kota Batu, Jawa Timur, memberikan klarifikasi soal laporan dugaan pemalsuan identitas yang dilayangkan istrinya. (Dokumentasi Radar Malang)

Erfastino Reynaldi alias Rey, warga Kota Batu, Jawa Timur, memberikan klarifikasi soal laporan dugaan pemalsuan identitas yang dilayangkan istrinya. (Dokumentasi Radar Malang)

JawaPos.com - Erfastino Reynaldi alias Rey, warga Kota Batu, Jawa Timur, akhirnya buka suara atas laporan dugaan pemalsuan identitas dan penipuan, yang dilayangkan oleh istrinya, Intan Anggraeni.

Kasus ini viral di media sosial setelah pengakuan Intan bahwa pada malam pertama, ia baru mengetahui fakta pahit bahwa suami yang menikah siri dengannya pada 3 April 2026 ternyata seorang perempuan.

Reynaldi mengaku kecewa atas laporan tersebut serta menilai video dan pemberitaan di media sosial. Ia membantah semua tuduhan dan menilai informasi yang beredar tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

“Terkait laporan yang sudah dibuat, tentu saya merasa sangat kecewa dan keberatan. Informasi yang beredar di publik banyak yang tidak sesuai dengan kenyataan,” tutur Rey, dikutip dari Radar Malang (Jawa Pos Group), Jumat (10/4).

Ia mengklaim sejak awal menjalin hubungan, Intan sudah mengetahui identitas asli Rey sebagai perempuan. Bahkan keluarga dan kerabat dekat Intan pun mengetahui informasi tersebut.

“Tidak hanya dia (Intan), tetapi keluarganya juga mengetahui (identitas Rey adalah perempuan). Saya sudah beberapa kali datang ke rumahnya dan dikenalkan ke lingkungan sekitar,” sambungnya.

Selain membantah tuduhan menyembunyikan identitas, Rey juga menegaskan bahwa dirinya tak pernah melakukan penipuan, ancaman, maupun intimidasi kepada sang istri, Intan dan keluarganya.

“Tidak benar saya menyembunyikan identitas. Tidak benar ada unsur penipuan seperti yang dituduhkan, dan tidak pernah ada ancaman atau intimidasi dari saya,” tegas Rey yang mengenakan kemeja flanel berwarna coklat.

Kronologi singkat
Warganet dihebohkan dengan kisah asmara Intan Anggraeni, 28 tahun, warga Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Ia melaporkan sang suami ke polisi setelah mengetahui identitas aslinya ternyata perempuan.

Pertemuan keduanya bermula Februari 2026 di sebuah tempat karaoke di Kota Batu, saat Intan bekerja sebagai pemandu lagu dan Rey menjadi pelanggan tetap. Hubungan berlanjut hingga 14 Februari 2026 dan menikah pada 3 April 2026.

Editor: Bintang Pradewo
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore