Viral Suami Ternyata Perempuan di Malang, Rey Janjikan Intan Rumah Mewah hingga Lamborghini

Intan Anggraeni, warga Kecamatan Blimbing, Kota Malang, melaporkan suaminya yang ternyata seorang perempuan. Ia mengaku kerap diiming-imingi kehidupan mewah. (Dokumentasi Radar Malang)
JawaPos.com - Intan Anggraeni, 28 tahun, warga Kecamatan Blimbing, Kota Malang, tengah viral di media sosial usai melaporkan suaminya, Erfastino Reynaldi alias Rey, 36 tahun, yang ternyata seorang perempuan.
Keduanya diketahui menikah siri pada 3 April 2026. Sayangnya, pernikahan yang diharapkan bahagia justru berakhir pahit.
Selain soal identitas gender, iming-iming kehidupan mewah dari Rey ternyata tipu daya belaka.
Perkenalan keduanya bermula Februari 2026 di sebuah tempat karaoke di Kota Batu, saat Intan bekerja sebagai pemandu lagu dan Rey menjadi pelanggan tetap. Hubungan berlanjut hingga 14 Februari 2026.
"Diajak pacaran pada 14 Februari 2026. Dia ngakunya cowok dan selama ini sikapnya juga layaknya cowok asli (jadi nggak curiga)," tutur Intan, dikutip dari Jawa Pos Radar Malang, Jumat (10/4).
Saat berkenalan, Rey mengklaim dirinya anak anggota legislatif aktif di Makassar berinisial FBM.
Ia juga mengaku sebagai pimpinan agensi Libra, mitra aplikasi Bigo, konsultan proyek, serta pemilik vila dan kos.
Menurut Eko NS, kerabat sekaligus pendamping Intan, janji-janji mewah menjadi alasan utama Intan bersedia ke jenjang pernikahan.
Apalagi, Rey menjanjikan Intan berobat ke Thailand untuk operasi cedera kaki.
“Mbak Intan ini pernah menikah dan kakinya sakit karena KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga). Lalu Erfastino atau Rey ini berjanji membawa Mbak Intan berobat ke Thailand,” tutur Eko.
