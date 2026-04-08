Janji Lolos CPNS Lewat ‘Jalur Belakang’, Pria di Surabaya Tipu Warga dan Raup Puluhan Juta

JawaPos.com - Seorang pria paruh baya asal Surabaya bernama Suripto, 59 tahun, hanya bisa tertunduk lesu saat menjalani sidang kasus penipuan di Ruang Sari 2 Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

Mengenakan kemeja putih dan kopiyah, Suripto diadili atas aksi liciknya melakukan penipuan dengan iming-iming bisa meloloskan korban sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui jalur khusus.

Berdasarkan fakta persidangan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Rico Luis Antonio Sinaga mengatakan kasus ini bermula sekitar Januari 2025, Suripto berkenalan dengan saksi Sutrisno, pemilik warung kopi tempat ia biasa nongkrong.

Dengan segaram PNS cokelat, pin logo Korpri, dan papan nama bertuliskan "Ir. SURIPTO", ia menawarkan jasa memasukkan anak Sutrisno menjadi Pegawai Negeri Sipil lewat "jalur belakang"

Ia dengan penuh percaya diri mengaku sebagai Kasubbag Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Status palsu tersebut dimanfaatkan untuk menarik orang-orang yang ingin cepat menjadi PNS melalui jalur instan.

Sutrisno menolak, namun setuju untuk mencarikan calon korban lain. Hampir setiap hari pria paruh baya tersebut nongkrong di Warung Kopi daerah Jalan Dupak Bangunrejo No. 4, Surabaya.

“Saksi Sutrisno mempercayai terdakwa lalu menyetujui untuk membantu cari orang untuk masuk PNS melalui jalur terdakwa, kemudian saksi menyampaikan tawaran tersebut ke beberapa orang,” ucapnya, Rabu (8/4).

Dari modus tersebut, Suripto menipu lima korban termasuk tetangganya dan meraup lebih dari Rp 66,4 juta. Ia selalu muncul mengenakan seragam PNS lengkap untuk meyakinkan calon korban.