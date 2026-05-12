15 Kuliner Malam Nasi Goreng di Surabaya, Paling Terkenal Enak dan Selalu Jadi Buruan Pecinta Kuliner

JawaPos.Com - Surabaya selalu punya daya tarik tersendiri bagi para pecinta kuliner malam. Saat hiruk-pikuk kota mulai melambat dan udara malam terasa lebih bersahabat, satu hidangan yang hampir selalu berhasil menggoda selera adalah nasi goreng.

Menu sederhana yang akrab di lidah masyarakat Indonesia ini justru punya daya tarik luar biasa karena setiap tempat punya racikan bumbu khas, tingkat smokey yang berbeda, hingga topping unik yang membuat pengalaman makan terasa tidak pernah membosankan.

Mulai dari nasi goreng kambing dengan aroma rempah yang kuat, nasi goreng seafood dengan topping melimpah, hingga nasi goreng Jawa dengan cita rasa gurih manis yang autentik, semuanya punya penggemar setia.

Yang membuat nasi goreng malam di Surabaya begitu menarik adalah banyaknya pilihan tempat makan yang tetap ramai bahkan hingga larut malam.

Ada warung kaki lima legendaris yang selalu dipadati pelanggan, ada pula spot makan nyaman yang cocok untuk nongkrong bersama teman atau keluarga sambil menikmati sepiring nasi goreng hangat.

Dengan harga yang relatif ramah di kantong dan porsi yang memuaskan, tidak heran jika nasi goreng menjadi salah satu kuliner malam paling dicari di Kota Pahlawan.

Jika Anda sedang mencari kuliner malam enak di Surabaya untuk mengisi perut setelah aktivitas panjang atau sekadar berburu comfort food yang selalu memuaskan, daftar ini wajib masuk wishlist.

Dilansir dari Google Maps, inilah lima belas kuliner malam nasi goreng di Surabaya yang terkenal paling enak dan selalu jadi buruan pecinta kuliner.

1. Nasi Goreng Jancuk Surabaya

Nasi Goreng Jancuk menjadi salah satu kuliner legendaris yang sangat identik dengan Surabaya, terutama bagi pencinta nasi goreng dengan rasa kuat, pedas, dan porsi besar.

Tempat ini terkenal karena sajian nasi gorengnya dimasak dalam jumlah besar menggunakan wajan raksasa, sehingga menciptakan aroma smokey khas yang langsung menggugah selera sejak pertama disajikan.

Sensasi gurih, pedas, dan sedikit manis berpadu cukup seimbang, membuat banyak pelanggan selalu ingin kembali mencicipinya.

Selain rasa yang khas, salah satu daya tarik utama tempat ini adalah porsinya yang terkenal jumbo dan cocok disantap ramai-ramai bersama teman maupun keluarga.

Topping yang digunakan juga cukup melimpah, mulai dari ayam, telur, seafood, hingga tambahan acar dan kerupuk yang membuat hidangan terasa semakin lengkap.