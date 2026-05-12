Bukan Hanya Siswa, Guru Juga Jadi Korban Keracunan MBG di Tembok Dukuh Surabaya

JawaPos.com - Tak hanya siswa, sejumlah guru di Surabaya juga menjadi korban keracunan massal setelah menyantap menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang didistribusikan SPPG Tembok Dukuh.

Hal itu diungkapkan Direktur Utama Rumah Sakit Ibu dan Anak Ikatan Bidan Indonesia (RSIA IBI) Surabaya, dokter Ramli Tarigan. RSIA IBI sendiri menjadi rumah sakit rujukan ratusan korban keracunan MBG yang terjadi pada Senin (11/5).

"Kemarin ada (korban) guru juga, tapi itu rawat jalan, ada 5 orang guru. Jadi totalnya korban yang dirujuk ke sini, update terakhir 129 orang, yakni 5 guru dan 124 orang siswa," tutur Ramli kepada awak media, Selasa (12/5).

Selain dirujuk ke RSIA IBI, korban keracunan program MBG di Surabaya juga dirujuk ke Puskesmas Tembok Dukuh. Mayoritas korban mengalami gejala pusing, mual, hingga diare.

Salah satu guru yang menjadi korban adalah Kepala SD Pancasila 45 Surabaya Subandriyo. Ia mengatakan bahwa sebelum paket makanan MBG dibagikan ke siswa, pihak guru mengetesnya terlebih dulu.

"Kemarin mobil MBG datang sekitar pukul 09.30 WIB, terus kebetulan hari itu saya yang tester, saya cicipi, saya cek, bau (basi, Red) apa tidak, kalau bau pasti saya instruksikan 'nggak usah dimakan'," ujarnya kepada JawaPos.com, Selasa (12/5).

Subandriyo menyebut tak ada yang aneh dari rasa dan tekstur paket menu MBG hari itu, yakni berisi nasi putih, daging krengsengan, tahu goreng, tumis kacang dan wortel, serta potongan jeruk.